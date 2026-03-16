Hãng thông tấn Al Jazeera cho hay, kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích chung nhằm vào Iran cuối tháng trước, chính quyền Tehran đã cho phong tỏa eo biển Hormuz, khiến nhiều tàu chở hàng, gồm cả các tàu chở dầu không dám đi qua khu vực này vì lo ngại trở thành mục tiêu bị tấn công.

Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đã khiến giá dầu thô tăng mạnh, buộc IEA giữa tuần trước phải yêu cầu các nước thành viên giải phóng lượng dự trữ dầu mỏ lớn nhất trong lịch sử, ước tính khoảng 400 triệu thùng để kiềm chế giá nhiên liệu leo thang.

Một kho dự trữ dầu ở Kagoshima, Nhật Bản.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia năng lượng, con số trên nghe có vẻ rất lớn nhưng 400 triệu thùng dầu đó “sẽ nhanh chóng trở nên nhỏ bé” khi so với quy mô của nhu cầu năng lượng toàn cầu.

“Điều đó giống như một miếng băng gạc nhỏ bé đắp lên vết thương lớn. Việc xả kho dự trữ dầu với quy mô lớn nhất thế giới diễn ra khi chính phủ nhiều nước gấp rút ổn định thị trường chịu tác động của cuộc xung đột ở Iran”, chiến lược gia về năng lượng Naif Aldandeni bình luận.

Theo ông Aldandeni, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) từng ước tính mức tiêu thụ dầu thô và các sản phẩm liên quan trên toàn thế giới đạt trung bình 105,17 triệu thùng/ngày trong năm 2026. Với mức tiêu thụ như vậy, về lý thuyết, 400 triệu thùng chỉ đủ đáp ứng nhu cầu toàn cầu trong 4 ngày.

Một người dân Mỹ đi đổ xăng.

Ngay cả khi so sánh với lượng dầu thô được vận chuyển qua eo biển Hormuz trước khi xung đột nổ ra, với khoảng 20 triệu thùng/ngày, 400 triệu thùng chỉ tương đương số lượng dầu được vận chuyển trong 20 ngày. “Việc xả kho dự trữ dầu khẩn cấp có thể sẽ xoa dịu nỗi lo trên thị trường nhưng không thể thay thế cho hành lang vận chuyển năng lượng bị gián đoạn”, ông Aldandeni nói thêm.

Số liệu cập nhật của Al Jazeera cho thấy, giá dầu thô Brent trước khi kết thúc phiên giao dịch hôm 13/3 đã đạt mốc 103,14 USD/thùng.

Những diễn biến gần đây của cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran cũng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Cụ thể, quân đội Mỹ cuối tuần trước đã thực hiện cuộc không kích nhằm vào đảo Kharg, nơi được coi là "trái tim dầu mỏ" của Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13/3 xác nhận các lực lượng Washington đã phá hủy mọi cơ sở quân sự của Iran trên đảo Kharg, nhưng vẫn chưa tấn công hạ tầng dầu mỏ tại đây vì “lý do nhân đạo”.

Ngay sau đó, quân đội Iran đã nêu kịch bản tấn công hạ tầng năng lượng của Mỹ ở Trung Đông một khi các lực lượng Washington bắn phá các cơ sở dầu mỏ của Tehran.

Al Jazeera dẫn lời các chuyên gia nhận định đảo Kharg không đơn thuần là một địa điểm quân sự, mà còn đóng vai trò là cảng xuất khẩu dầu thô quan trọng của Iran. Nếu các cuộc tấn công chuyển từ “cản trở vận chuyển” sang “nhắm mục tiêu vào hạ tầng xuất khẩu”, cuộc khủng hoảng sẽ chuyển từ kịch bản “gián đoạn vị trí án ngữ sang gây thiệt hại trực tiếp đến sản lượng và năng lực xuất khẩu dầu mỏ”.

Trong tình huống như vậy, 400 triệu thùng dầu được xả từ kho dự trữ khẩn cấp của nhiều quốc gia chỉ đóng vai trò như một biện pháp tạm thời, chứ không phải là giải pháp lâu dài cho tình trạng thiếu hụt nguồn cung năng lượng.