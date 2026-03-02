Nhiều người cho rằng những dự đoán từ nhiều thập kỷ trước của bà đang dần phản chiếu thực tại thế giới.

Bà Vanga nổi tiếng với những lời tiên tri về các biến động của thế giới. Ảnh: Timesofindia

Căng thẳng leo thang

Theo các dị bản đang lan truyền, Baba Vanga từng cảnh báo về “chiến tranh và sự hủy diệt” vào năm 2026. Một số phiên bản cho rằng, nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh quy mô lớn có thể xảy ra nếu căng thẳng tại Trung Đông và một số khu vực châu Âu tiếp tục leo thang, theo Gulfnews.

Trong bối cảnh hiện tại, xung đột Nga và Ukraine vẫn chưa có lối thoát rõ ràng, còn những căng thẳng và động thái quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran càng làm dấy lên nỗi lo về một cuộc đối đầu rộng lớn hơn. Diễn biến ở nhiều điểm nóng cùng lúc khiến những lời tiên tri cũ này được “đào lại” và chia sẻ nhanh chóng.

Tuy vậy, các chuyên gia lưu ý rằng, các lời tiên tri thường sử dụng ngôn ngữ chung chung, không nêu cụ thể quốc gia, địa điểm hay mốc thời gian. Điều này khiến chúng dễ dàng được liên hệ với bất kỳ cuộc khủng hoảng nào đang diễn ra.

AI thống trị

Không chỉ chiến tranh, Baba Vanga còn được cho là dự đoán rằng năm 2026 sẽ chứng kiến sự trỗi dậy vượt bậc của trí tuệ nhân tạo (AI), thậm chí “chiếm ưu thế” trong nhiều lĩnh vực đời sống.

Khi AI đang phát triển với tốc độ chóng mặt, từ tự động hóa, sáng tạo nội dung đến nghiên cứu khoa học, nhiều người tin rằng viễn cảnh bà từng nhắc đến có thể không còn quá xa vời.

Người ngoài hành tinh và “phi thuyền khổng lồ”

Một trong những chi tiết gây tò mò nhất là lời tiên tri về việc con người lần đầu tiếp xúc với sinh vật ngoài Trái đất. Theo đó, một “phi thuyền khổng lồ” sẽ tiến vào bầu khí quyển, trở thành bằng chứng không thể chối cãi về sự tồn tại của sự sống ngoài hành tinh, dù mục đích của nó không được làm rõ.

Làn sóng quan tâm đến chủ đề này bùng lên sau khi ông Donald Trump từng chỉ đạo các cơ quan liên quan khởi động quy trình rà soát và công bố tài liệu chính phủ về UFO và sự sống ngoài hành tinh, theo Hindustan Times. Sự trùng hợp này càng khiến cộng đồng mạng thêm phần xôn xao.

Baba Vanga, tên khai sinh là Vangeliya Pandeva Dimitrova, sinh năm 1911 và qua đời năm 1996. Bà bị mất thị lực từ năm 12 tuổi sau khi gặp tai nạn lốc xoáy và từ đó được cho là sở hữu khả năng ngoại cảm.

Điều đáng chú ý là bà không để lại bất kỳ bản thảo viết tay nào về các lời tiên tri. Phần lớn nội dung được truyền miệng bởi người thân và những người ủng hộ, trong đó có cháu gái Krasimira Stoyanova. Điều này khiến tính xác thực của các dự đoán luôn là chủ đề gây tranh cãi.

Dẫu vậy, người hâm mộ thường nhắc đến những sự kiện được cho là bà từng dự đoán chính xác, như vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ hay cái chết của Công nương Diana.