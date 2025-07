Những đợt sóng cao hơn 1m đổ vào bờ biển Nhật Bản. Ảnh: Asahi

Bà Ryo Tatsuki (70 tuổi), sống tại Tokyo, Nhật Bản, là họa sĩ truyện tranh. Bà được biết đến với nhiều dự đoán chính xác đến khó tin, Ladbible đưa tin hôm 31/7.

Bà từng tiên tri trùng khớp về cái chết của ca sĩ Freddie Mercury, công nương Diana, trận động đất Kobe năm 1995, động đất - sóng thần Tohoku 2011 và đặc biệt là đại dịch bùng phát vào năm 2019. Bà được nhiều người ví như "Baba Vanga của Nhật Bản".

Bà bắt đầu ghi chép lại những giấc mơ của mình từ năm 1985 sau khi được mẹ tặng cho một cuốn sổ tay. Những giấc mơ này sau đó được bà phát triển thành tác phẩm "The Future I Saw" (Tương Lai Tôi Đã Thấy), xuất bản lần đầu vào năm 1999.

Trong một chương của "The Future I Saw", bà viết: "Ngày 5/7/2025, đáy biển giữa Nhật Bản và Philippines sẽ rạn nứt, sóng thần tấn công các nước ven Thái Bình Dương. Sóng thần cao gấp 3 lần so với hồi động đất-sóng thần ngày 11/3/2011".

Bà chỉ rõ thời điểm sẽ xảy ra sự kiện này là ngày 5/7/2025, và mô tả rằng vùng biển quanh miền Nam Nhật Bản sẽ "sôi lên".

Ryo Tatsuki xuất bản cuốn "The Future I Saw" vào năm 1999. Ảnh: Ladbible

Vào ngày 30/7, một trận động đất mạnh 8,8 độ Richter đã xảy ra tại vùng Viễn Đông của Nga đã làm rung chuyển khu vực Thái Bình Dương, khiến nhiều quốc gia, trong đó có Nhật Bản, phải phát cảnh báo sóng thần.

Theo NHK World, tại Nhật, các đợt sóng cao tới 1,3m đã được ghi nhận tại cảng Kuji ở vùng Đông Bắc nước này. Sóng cũng đã dâng lên tới 80cm ở cảng Hanasaki và 70cm tại cảng Ishinomaki. Giới chức Nhật cảnh báo sóng có thể cao tới 3m.

Đáng chú ý, sự kiện này xảy ra chỉ 25 ngày sau mốc thời gian 5/7/2025 mà bà Ryo từng dự báo. Điều này khiến cộng đồng mạng xôn xao.

"Có ai nhận ra Ryo Tatsuki đã tiên đoán sóng thần vào tháng 7/2025 trong cuốn sách xuất bản từ hàng chục năm trước không?"; "Ryo Tatsuki lại đúng một lần nữa!"; "Dự đoán chỉ sai ngày chứ không sai tháng!"... người dùng mạng bình luận.