Trang HK01 đưa tin, đêm 24/1, người dân tại một thôn thuộc trấn Thiết Phật, thành phố Ba Trung, (tỉnh Tứ Xuyên) nảy ra ý tưởng dùng drone để treo và vận chuyển hơn 10 con lợn từ trên núi xuống, nhằm tiết kiệm công sức trước thềm năm mới.

Tuy nhiên, do trời tối, tầm nhìn hạn chế, ngay trong lần vận chuyển đầu tiên, drone đã va vào đường dây điện cao thế và bị mắc kẹt.

Hình ảnh ghi lại cho thấy, cả chiếc drone lẫn con lợn bị treo lơ lửng trên đường dây điện, gây ra sự cố nghiêm trọng cho lưới điện khu vực.

Người dân có mặt tại hiện trường đã nhiều lần tìm cách xử lý và cứu hộ nhưng không thành công. Phía ngành điện lực địa phương cho biết, sự cố “lợn sống treo trên dây điện” đã khiến toàn bộ ngôi làng bị mất điện trong khoảng 10 tiếng.

Con lợn treo lơ lửng trên không trung đã gây mất điện cho cả một khu vực. Ảnh: HK01

Sau khi khẩn trương sửa chữa, nguồn điện mới được khôi phục. Công an địa phương xác nhận, vụ việc là có thật và đang được xử lý theo quy định.

Sự việc này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người dùng mạng để lại những bình luận hài hước.

Tuy nhiên, không ít ý kiến bày tỏ lo ngại trước mức độ nguy hiểm của cách làm này đồng thời đặt câu hỏi về an toàn điện và trách nhiệm bồi thường thiệt hại do mất điện.

Theo Báo Trùng Khánh, trước đó từng ghi nhận một trường hợp tương tự tại thành phố Bách Sắc (Quảng Tây).

Một người đàn ông họ Dương đã sử dụng drone loại công nghiệp, được cho là có khả năng chịu tải tối đa khoảng 125kg, để vận chuyển lợn sống nặng chừng 90kg lên núi. Nếu dùng sức người khiêng, quãng đường này phải mất khoảng 20 phút, trong khi drone chỉ cần chưa đầy một phút, qua đó tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức.

Những sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc sử dụng drone tùy tiện trong đời sống dân sinh, đặc biệt tại khu vực có đường dây điện và địa hình phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường.