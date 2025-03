Theo thỏa thuận hợp tác, UBND tỉnh Long An và Tập đoàn Vingroup sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình thiết lập và triển khai chương trình chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững tỉnh Long An giai đoạn 2025 - 2030, với các lĩnh vực trọng tâm gồm: Hạ tầng đô thị xanh, Giao thông xanh, Kinh tế xanh (Du lịch - Công nghiệp - Nông nghiệp) và Lối sống xanh.

Cụ thể, trong chuyển đổi xanh hạ tầng đô thị - giao thông, hai bên sẽ hợp tác phát động phong trào Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì Tương Lai Xanh, thúc đẩy sử dụng xe điện, xe buýt điện trên địa bàn tỉnh Long An. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển hạ tầng trạm sạc đáp ứng chuyển đổi xanh thông qua việc hợp tác nghiên cứu quy hoạch, giới thiệu các vị trí lắp đặt trạm sạc trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong lĩnh vực kinh tế xanh, gồm du lịch - công nghiệp - nông nghiệp, hai bên đẩy mạnh các chương trình xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; thúc đẩy các sáng kiến nghiên cứu trong sản xuất thông minh, điện tử, cơ khí lắp ráp và các ngành lên quan; khuyến khích doanh nghiệp Long An đánh giá tiềm năng hợp tác vào chuỗi cung ứng của Tập đoàn Vingroup.

Hướng tới tăng trưởng xanh, tỉnh Long An và Vingroup sẽ hợp tác xây dựng các dự án tín chỉ carbon, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện đăng ký các dự án tín chỉ carbon trên các sàn giao dịch quốc tế, đảm bảo tính hợp pháp và khả năng chuyển giao tín chỉ carbon khi đủ điều kiện.

UBND tỉnh Long An cũng chủ trì các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm lan tỏa rộng rãi lối sống xanh trong cộng đồng, bao gồm việc tổ chức các hội thảo, sự kiện kết nối quảng bá về lợi ích của chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Tỉnh cũng hợp tác với doanh nghiệp tuyên truyền ưu tiên người Việt dùng hàng Việt chất lượng cao, từng bước thúc đẩy du lịch xanh, giao thông xanh và di chuyển thân thiện với môi trường.

Đại diện UBND tỉnh Long An và đại diện Tập đoàn Vingroup ký biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Út - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết: "Long An đang xây dựng kịch bản triển khai chương trình chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, hưởng ứng cam kết Net Zero của Chính phủ vào năm 2050. Long An xác định phát triển nhưng không đánh đổi môi trường. Với sự kiện ký kết hôm nay, chúng tôi mong muốn Tập đoàn Vingroup cùng UBND tỉnh Long An đồng hành thúc đẩy chuyển đổi xanh toàn diện các lĩnh vực".

Đại diện Tập đoàn Vingroup, bà Lê Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Tập đoàn cho biết: “Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện hôm nay là cột mốc quan trọng mở đầu cho một chặng đường hợp tác đầy triển vọng giữa tỉnh Long An và Tập đoàn Vingroup. Chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng Long An nghiên cứu các giải pháp nhằm góp phần đưa địa phương dẫn đầu về mục tiêu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững, từ đó nâng cao chất lượng đời sống của người dân và phát triển kinh tế tỉnh theo hướng ngày càng bền vững hơn”.

Long An nằm ở vị trí giao thoa giữa khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ, là một trong những tỉnh đặc biệt tham gia vào cả ba vùng kinh tế: vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và định hướng quy hoạch xây dựng vùng biên giới Việt Nam - Campuchia. Với lợi thế về vị trí chiến lược cùng tinh thần đổi mới mạnh mẽ, Long An hướng tới sẽ trở thành điểm sáng trên bản đồ kinh tế đất nước và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong hành trình phát triển xanh và bền vững.

Thông qua thoả thuận hợp tác toàn diện giữa tỉnh Long An và Tập đoàn Vingroup, quá trình chuyển đổi xanh trên địa bàn tỉnh được kỳ vọng sẽ triển khai nhanh hơn ở nhiều lĩnh vực, mang lại chất lượng sống cao hơn cho người dân địa phương.

Trước đó, ngày 26/3, Vingroup cũng đánh dấu cột mốc đầu tư dài hạn tại Long An thông qua sự kiện khởi công khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hòa (Vinhomes Green City) tại thị trấn Hậu Nghĩa, xã Đức Lập Thượng và xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Với quy mô 197,2 ha và hệ thống tiện ích hiện đại, dự án hứa hẹn góp phần định hình không gian sống xanh - sinh thái, thúc đẩy đô thị hóa theo hướng bền vững tại Long An.



Thế Định