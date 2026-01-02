Đây là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực cải tiến liên tục của Long Châu trong việc triển khai và duy trì hiệu quả các thực hành phát triển bền vững, đáp ứng khung đánh giá của Ecovadis trên bốn trụ cột trọng yếu: Môi trường, Lao động & Nhân quyền, Đạo đức kinh doanh và Mua sắm bền vững.

Kết quả này phản ánh cách tiếp cận có trách nhiệm của Long Châu trong việc giảm thiểu tác động đến môi trường, duy trì tính minh bạch trong các hoạt động kinh doanh, từng bước áp dụng các nguyên tắc bền vững trong quản lý chuỗi cung ứng và chú trọng yếu tố con người trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Với Long Châu, sức khỏe của người dân là trung tâm trong chiến lược phát triển bền vững

Đại diện hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu bày tỏ: “Committed Badge không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu. Huy hiệu này nhắc nhở Long Châu cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống, nâng cao tiêu chuẩn vận hành, quản trị rủi ro ESG tốt hơn và lan tỏa tư duy phát triển bền vững sâu rộng hơn trong toàn bộ chuỗi giá trị: từ nội bộ đến đối tác, từ hôm nay đến tương lai. Trên hành trình phía trước, Long Châu cam kết không ngừng cải tiến, lấy con người làm trung tâm, lấy trách nhiệm xã hội làm nền tảng và lấy phát triển bền vững làm định hướng dài hạn. Chúng tôi tin rằng, mỗi bước tiến dù nhỏ nhưng bền bỉ hôm nay sẽ góp phần tạo nên những giá trị tích cực, lâu dài cho cộng đồng, cho ngành y tế và cho xã hội”.

Long Châu góp phần nâng cao nhận thức người dân về sống xanh, giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường.

Tại mỗi nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng, Long Châu chú trọng xây dựng môi trường sạch sẽ, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc an toàn. Hệ thống cũng đẩy mạnh tinh gọn và số hoá mọi quy trình, giúp giảm thiểu đáng kể lượng rác thải và tiết kiệm năng lượng. Đáng chú ý, những năm qua, Long Châu tiên phong hợp tác chiến lược với đơn vị dược phẩm triển khai xử lý và tái chế đúng cách hơn 478.000 vỏ nhựa bút tiêm insulin, vỏ thiết bị xịt hen, COPD đã qua sử dụng.

Hàng tấn thuốc từ Long Châu hỗ trợ y tế kịp thời cho người dân các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai liên tiếp

Bên cạnh phát triển xanh, Long Châu còn kiên định với sứ mệnh nâng tầm sức khỏe cộng đồng thông qua nỗ lực thúc đẩy sự minh bạch trong ngành dược phẩm, lấy con người làm trung tâm trong mọi hoạt động. Long Châu không chỉ cung cấp các sản phẩm dược phẩm, vắc xin chất lượng, chính hãng và minh bạch nguồn gốc, mà còn nỗ lực chung tay trong các hoạt động nâng cao nhận thức toàn dân về chăm sóc sức khoẻ chủ động. Dựa trên mạng lưới hơn 2.400 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng, hệ thống góp phần đưa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, an toàn đến gần với hàng chục triệu người Việt.

Hướng đến thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc y tế tại những nơi còn khó khăn, chương trình “Long Châu sẻ chia” đã và đang đồng hành với các chính quyền địa phương, bệnh viện, cơ sở y tế triển khai nhiều chương trình tầm soát, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Song song, đơn vị triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa: hỗ trợ hàng tấn thuốc và vật tư y tế cho đồng bào miền Trung sau thiên tai; triển khai chiến dịch tiêm chủng miễn phí; hợp lực cùng Bộ Y tế và các đơn vị nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng và quản lý đột quỵ…

Đây là những bước đi chiến lược, khẳng định cam kết nhất quán và lâu dài của hệ thống Long Châu về thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc y tế, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.

Long Châu chung tay góp phần nâng cao sức khỏe hơn 33 triệu người Việt Nam

Bên cạnh việc chuẩn hóa vận hành, Long Châu xác định phát triển nguồn nhân lực là sức mạnh nội sinh. Doanh nghiệp chú trọng xây dựng môi trường làm việc tích cực, tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy năng lực, đổi mới sáng tạo thông qua các chương trình đào tạo chuyên môn y tế, các sân chơi và cuộc thi nội bộ nhằm phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ kế cận. Trong năm qua, hệ thống đã triển khai nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu cho dược sĩ, bác sĩ và điều dưỡng, tập trung cập nhật kiến thức khoa học, nâng cao năng lực tư vấn, chuẩn hóa an toàn tiêm chủng và kỹ năng xử trí cấp cứu... Nhờ đó, Long Châu đã và đang xây dựng đội ngũ y tế có chuyên môn vững vàng, giàu trách nhiệm, lấy sức khỏe người dân làm trung tâm.

EcoVadis là một trong những tổ chức xếp hạng phát triển bền vững doanh nghiệp uy tín hàng đầu thế giới, hiện đánh giá hơn 130.000 doanh nghiệp trên toàn cầu.

Trước đó, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã nhận danh hiệu "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á" tại APEA 2025.

