Cụ thể, chính sách thưởng Tết được áp dụng cho đội ngũ gần 20.000 chuyên viên y tế trên toàn hệ thống Long Châu. Mức thưởng trung bình của một dược sĩ Long Châu năm 2025 là 40 triệu đồng, tăng 47% so với năm 2024. Trong đó, cá nhân cao nhất nhận 127 triệu đồng. Số dược sĩ có mức thưởng tăng so với năm 2024 chiếm 93%.

Thưởng Tết là sự tri ân của Long Châu dành cho những nỗ lực bền bỉ và thầm lặng của đội ngũ chuyên viên y tế.

Một năm “đi cùng khách hàng” với cả trái tim

Ở Long Châu, mỗi chuyên viên y tế không chỉ là người tư vấn thuốc hay tiêm chủng, mà còn là điểm tựa tinh thần cho hàng triệu gia đình. Từ sáng sớm đến đêm muộn, trong những ngày thời tiết khắc nghiệt hay nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng đột biến, đội ngũ Long Châu luôn kiên trì bám trụ, tận tâm lắng nghe và đồng hành cùng người dân.

Ít ai biết rằng, đằng sau đó là sự nỗ lực không ngừng nghỉ, đôi khi là sự hy sinh thời gian dành cho gia đình, gác lại những khoảnh khắc riêng tư để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Người Long Châu không quản ngại đến những vùng quê xa để kịp thời chăm sóc sức khỏe người dân.

Sự vững vàng chuyên môn của đội ngũ Long Châu còn thể hiện qua nhiều phút giây xử lý tình huống “ngàn cân treo sợi tóc” như: hỗ trợ cứu sống bệnh nhân đột quỵ kịp thời, cứu sống em bé hóc dị vật, giúp đỡ người dân bị sốc phản vệ… Tại Long Châu, chuyên viên y tế luôn sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu, sơ cứu cho người dân trong các trường hợp nguy cấp, phối hợp với các đơn vị y tế để cứu sống người bệnh trong “thời gian vàng”.

Năm vừa qua cũng ghi dấu ấn những chuyến xe “Long Châu sẻ chia” bền bỉ phụng sự sức khỏe người dân với hơn 170 chương trình tầm soát, tư vấn sức khỏe miễn phí đã được tổ chức ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Con người là kim chỉ nam trong mọi hoạt động tại Long Châu.

Song song, đội ngũ Long Châu không ngừng nỗ lực trong việc bảo vệ người tiêu dùng và lành mạnh hóa thị trường dược. Đơn vị triển khai chiến dịch “Xuất xứ minh bạch - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, cho phép khách hàng tra cứu thông tin và giấy tờ sản phẩm trực tiếp tại nhà thuốc và trên nền tảng số; đồng thời hợp tác với Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia để kiểm tra kép chất lượng đầu vào. Đây được xem là những bước đi chiến lược nhằm nâng cao chuẩn mực minh bạch, khẳng định cam kết của Long Châu trong nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Dấn thân nơi tuyến đầu, đặc biệt trong bão lũ

Một trong những dấu ấn sâu đậm trong năm qua còn là hình ảnh các chuyên viên y tế Long Châu lên đường về vùng bão lũ, mang theo thuốc men, vật tư y tế và cả tinh thần sẻ chia.

Hàng tấn thuốc, thiết bị y tế gửi đến bà con miền Trung

Cùng đồng bào cả nước chống chọi với bão to lũ dữ, đội ngũ Long Châu đã khẩn trương chuẩn bị gần 10 tấn thuốc men, kịp thời tiếp sức y tế. Hàng chục chuyến xe chở theo nghĩa tình đồng bào xé màn đêm hướng về vùng tâm bão.

Dược sĩ Long Châu tại Hà Giang dù lội nước vẫn cố gắng trông coi, bảo vệ nhà thuốc

Thưởng Tết tăng mạnh: Sự ghi nhận bằng hành động

Bên cạnh hiệu quả công việc, đánh giá thưởng Tết được xây dựng dựa trên sự tận tâm trong quá trình phục vụ khách hàng cùng tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của các nhân viên.

Chính sách thưởng Tết tăng trong năm nay là cam kết rõ ràng của hệ thống, khẳng định sự hy sinh và cống hiến luôn được đền đáp xứng đáng.

Bên cạnh khoản thưởng Tết, trong năm vừa qua, Long Châu đã chi hơn 200 tỷ đồng cho các chương trình thưởng, ghi nhận và phúc lợi dành cho người lao động.

Đại diện hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu bày tỏ: “Long Châu tin rằng khi đội ngũ được tiếp thêm động lực, được lắng nghe và thấu hiểu, họ sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Sự tri ân hôm nay không chỉ để nhìn lại một năm đã qua, mà còn để cùng nhau vững bước trên hành trình chăm sóc sức khỏe người Việt bằng chuyên môn, bằng trái tim và bằng trách nhiệm xã hội bền vững”.

Bước sang năm mới Bính Ngọ 2026, Long Châu tiếp tục xây dựng một môi trường làm việc nơi sự tận tâm, chuyên môn và tinh thần phục vụ cộng đồng được đề cao hàng đầu. Đó cũng là nền tảng để đội ngũ chuyên viên y tế, nhân viên Long Châu tiếp tục vững tâm với nghề, tự hào với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình lâu dài “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”.

