Thuế tỉnh Đồng Nai vừa có hướng dẫn doanh nghiệp trên địa bàn liên quan đến việc thực hiện chính sách thuế đối với khoản tiền thưởng mà người lao động nhận được thông qua các chương trình tất niên, tân niên do công ty tổ chức.

Theo cơ quan thuế, căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, thu nhập từ trúng thưởng được xác định là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Trong đó, phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng cho mỗi lần trúng thưởng là thu nhập tính thuế, áp dụng đối với từng lần trúng thưởng, không cộng gộp giữa các lần.

Thuế suất TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng được áp dụng theo biểu thuế toàn phần, với mức 10%. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế là thời điểm tổ chức hoặc cá nhân thực hiện chi trả tiền thưởng cho người trúng thưởng. Đồng thời, tổ chức chi trả có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN trước khi chi trả tiền thưởng theo quy định.

Liên quan đến việc hạch toán chi phí khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ quan thuế cho biết Luật số 67/2025/QH15 và Nghị định 320/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định cụ thể các khoản chi được trừ và không được trừ.

Theo đó, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ các khoản chi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, trừ các khoản không được trừ quy định tại Điều 10 của nghị định này.

Từ các căn cứ trên, theo Thuế tỉnh Đồng Nai, trường hợp người lao động nhận tiền thưởng trúng thưởng do doanh nghiệp tổ chức trong các dịp tất niên, tân niên thì phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng cho mỗi lần trúng thưởng phải chịu thuế TNCN.

Doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ thuế trước khi chi trả; đồng thời, nếu khoản chi đáp ứng đủ điều kiện theo Nghị định 320/2025, sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.