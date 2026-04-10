Chương trình diễn ra trang trọng với sự tham dự của ban lãnh đạo hai đơn vị, các chuyên gia, cùng đông đảo đối tác và khách hàng quốc tế.

Longevity LifeCare được định hướng trở thành trung tâm ứng dụng theo tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ khách hàng trong khu vực và toàn cầu.

Lễ ký kết hợp tác giữa Longevity LifeCare và Longevity Medical đã chính thức diễn ra tại Malaysia.

Đại diện Longevity LifeCare chia sẻ tại sự kiện: "Chúng tôi hướng tới kiến tạo một mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện - nơi khách hàng được tiếp cận các giải pháp trong môi trường an toàn, minh bạch và đạt chuẩn quốc tế. Sự hợp tác với Longevity Medical là bước đi quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu này".

Là đơn vị hoạt động tại Malaysia, Longevity LifeCare cung cấp các dịch vụ liên quan đến công nghệ với nền tảng khoa học được phát triển từ các nhà nghiên cứu tại Singapore. Đồng thời, đơn vị này có mối liên kết chặt chẽ với CellResearch Corporation – tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ uy tín, sở hữu các bằng sáng chế của PGS.TS.Phan Toàn Thắng. Điều này giúp đảm bảo các dịch vụ được triển khai dựa trên nền tảng khoa học cập nhật, có kiểm soát và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế.

Ở góc độ vận hành và kết nối khách hàng, Longevity Medical đóng vai trò là cầu nối quan trọng từ Việt Nam ra quốc tế. Với định hướng phát triển mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động, cá nhân hóa, Longevity Medical không chỉ cung cấp các sản phẩm hỗ trợ mà còn hướng đến đánh giá, toàn diện các chỉ số sinh học.

Bà Lê Ánh Tuyết, Đại diện Hội đồng quản trị Cellcare Holdings ký kết hợp tác cùng ông Ivor J Lim, Giám đốc sáng lập kiêm Giám đốc Y khoa, Tập đoàn CellResearch Corporation.

Đại diện Longevity Medical nhấn mạnh, đơn vị luôn đặt trọng tâm vào sự minh bạch và cá nhân hóa. Việc hợp tác với Longevity LifeCare giúp khách hàng Việt Nam có cơ hội tiếp cận các thông tin dịch vụ tại nước ngoài trong một hệ thống đồng bộ.

Một điểm nhấn quan trọng của sự kiện là phần chia sẻ chuyên sâu của PGS.TS.Phan Toàn Thắng - cố vấn chuyên môn của Longevity Medical, nhà khoa học gốc Việt với nhiều đóng góp trong lĩnh vực nghiên cứu.

Tại chương trình, ông khẳng định, đây không chỉ là một sự hợp tác về dịch vụ, mà là sự kết nối giữa nghiên cứu và ứng dụng lâm sàng. Khi có sự đồng hành giữa nền tảng nghiên cứu và định hướng triển khai thực tế, chúng ta mới có thể hình thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, đưa các tiến bộ đến gần hơn với người dân một cách an toàn.

Ông cũng lý giải về việc lựa chọn Malaysia là điểm đặt cơ sở bởi đây là môi trường có khung pháp lý rõ ràng hơn cho một số ứng dụng cho phép triển khai trong điều kiện có kiểm soát và giám sát chuyên môn.

Theo PGS.TS. Phan Toàn Thắng, giá trị lớn nhất mà mô hình này mang lại nằm ở khả năng giúp khách hàng tiếp cận công nghệ mới trong môi trường hợp pháp, minh bạch: "Khách hàng, đặc biệt là khách hàng Việt Nam, giờ đây có thể tiếp cận các phương pháp với các liệu pháp rõ ràng. Quan trọng nhất là tất cả được thực hiện trong một hệ thống có kiểm soát chặt chẽ".

Sự kiện nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng Việt Nam và khu vực

Tại sự kiện, đại diện hai đơn vị thống nhất: "Chúng tôi không chỉ ký kết một thỏa thuận hợp tác, mà còn đang cùng nhau xây dựng một nền tảng lâu dài cho chăm sóc sức khỏe hiện đại - nơi khoa học, công nghệ và trải nghiệm khách hàng được kết nối chặt chẽ. Mục tiêu cuối cùng vẫn là mang lại lợi ích thiết thực và bền vững cho sức khỏe cộng đồng".

Sự kiện ngày 3/4/2026 tại Johor Bahru vì vậy không chỉ là dấu mốc hợp tác giữa Longevity LifeCare và Longevity Medical, mà còn là bước tiến trong việc đưa mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động, cá nhân hóa vươn ra khu vực, từng bước tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời giữ vững định hướng cốt lõi: lấy khách hàng làm trung tâm, lấy khoa học làm nền tảng và lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo giá trị.

(Nguồn: Longevity Medical)