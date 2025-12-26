Một liên minh do nhà phát triển Masdar dẫn đầu vừa ký kết thỏa thuận mua bán điện (PPA) cho dự án điện mặt trời nổi công suất 200 MW tại Malaysia.

Nhà máy điện mặt trời tại Chereh Dam được Masdar phát triển, với sự hợp tác của các đối tác Malaysia là Citaglobal và Tiza Global. Liên minh này đã ký kết PPA với công ty điện lực quốc gia Malaysia, Tenaga Nasional Berhad.

Dự án có tổng mức đầu tư ước tính hơn 208 triệu USD, dự kiến bao phủ diện tích khoảng 384ha. Khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ cung cấp đủ điện cho hơn 100.000 hộ gia đình. Masdar cho biết, dự án được tài trợ thông qua cấu trúc tài chính dự án không truy đòi với sự tham gia của các bên cho vay quốc tế.

Masdar đang tiến hành nghiên cứu khả thi cho một hệ thống điện mặt trời nổi quy mô lớn tại Malaysia. Ảnh: Oskar Kadaksoo, Unsplash

Dự án được trao thầu trong khuôn khổ chương trình điện mặt trời quy mô lớn lần thứ năm của Malaysia. Kết quả đấu thầu được công bố lần đầu vào tháng 9, sau khi Masdar đưa ra mức giá bán điện thấp nhất trong nhóm các dự án điện mặt trời nổi.

Nhà máy điện mặt trời nổi tại Chereh Dam đánh dấu bước tiến quan trọng của Masdar vào thị trường Malaysia. Đây là dự án mở màn sau khi thỏa thuận lộ trình năng lượng tái tạo 10GW giữa Masdar và Cơ quan Phát triển Đầu tư Malaysia được ký kết vào năm 2023.

Nhà phát triển này cũng đang tiến hành nghiên cứu khả thi cho một hệ thống điện mặt trời nổi quy mô lớn tại hồ chứa Murum ở Sarawak, hợp tác với Sarawak Energy và Gentari.

Theo thông báo từ Masdar, đây sẽ là nguồn điện mặt trời nổi lớn nhất Đông Nam Á sau khi đi vào hoạt động. Trước đó, công ty đã triển khai điện mặt trời nổi quy mô lớn trong khu vực thông qua nhà máy Cirata 145MW tại Tây Java, Indonesia.

Ông Mohamed Jameel Al Ramahi, Giám đốc điều hành của Masdar, cho biết, đây cũng là hệ thống điện mặt trời nổi lớn nhất của công ty trên toàn cầu cho đến nay. "Bằng cách tận dụng kinh nghiệm triển khai các giải pháp quy mô lớn trên toàn thế giới, chúng tôi có thể cung cấp năng lượng sạch an toàn với giá cả phải chăng cho người dân Malaysia", ông nói.

Theo PV