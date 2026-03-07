Từ bỏ công việc mơ ước

Tại TPHCM, bà Haji Basiroh (70 tuổi) được biết như người đặt nền móng cho “Saigon Halal street” hay "phố Malaysia" nằm trên đường Nguyễn An Ninh (phường Bến Thành, TPHCM). Bởi, bà là người đầu tiên kinh doanh nhà hàng, trang phục Hồi giáo trên con đường này.

Bà sinh ra trong gia đình người Chăm khó khăn tại TP Châu Đốc cũ, tỉnh An Giang. Có cha làm nghề dạy học, Basiroh được học chữ từ nhỏ, trở thành một trong số ít người trong vùng biết đọc, viết cả tiếng Việt lẫn tiếng Chăm.

12 tuổi, Basiroh đã dạy chữ miễn phí cho trẻ em nghèo. Năm 1974, gia đình bà chuyển lên TPHCM sinh sống. Tại đây, bà Basiroh được học thêm tiếng Anh, vi tính.

Bà Haji Basiroh được biết như người đặt nền móng cho “Saigon Halal street” hay "phố Malaysia" tại TPHCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhờ vậy khi trưởng thành, bà được nhận vào làm việc tại một cơ quan ngoại giao nước ngoài. Tuy vậy, vì nguyện vọng của cha, bà đành từ bỏ công việc mơ ước.

Bà kể: “Khi đi làm việc, tôi sẽ không còn nhiều thời gian dạy các em nhỏ nữa. Thấy vậy, cha nói tôi cố gắng dạy thêm ít tháng. Sau khi ông hết ốm, sẽ dạy thay tôi.

Nhưng rồi cha tôi bất ngờ qua đời. Trước khi nhắm mắt, ông vẫn mong tôi dạy các em. Vì ước nguyện ấy của ông, tôi từ chối công việc mơ ước để tiếp tục dạy học miễn phí”.

Sau gần 10 năm dạy học miễn phí, bà lần lượt làm việc cho một công ty dầu khí của Indonesia, một công ty nghiên cứu thị trường của Mỹ và sau đó là trung tâm nghiên cứu thị trường của Anh. Trong quá trình làm việc, bà có cơ hội tiếp xúc với nhiều khách nước ngoài, trong đó có không ít người Malaysia theo đạo Hồi.

Một lần, thấy bà đội tudung (khăn trùm đầu truyền thống Hồi giáo), vị khách nước ngoài đến trò chuyện, nhờ bà hỗ trợ tìm mua trang phục Hồi giáo. Bà vẫn nhận lời và tìm được gian hàng bán loại trang phục này tại Thương xá Tax.

Tuy vậy, bà và khách nhận thấy các sản phẩm tại đây không chuẩn. Từ đó, bà nảy ra ý định may, bán trang phục Hồi giáo cho người theo đạo Hồi.

Bà đặt mua hàng mẫu từ Malaysia về may theo. Rồi bà đạp xe đi khắp thành phố tìm hiểu, nghiên cứu cách may để vừa giữ đúng nguyên tắc của loại trang phục này vừa đảm bảo tính thời trang, sáng tạo.

Năm 2002, bà may, bán trang phục Hồi giáo tại nhà riêng ở quận Phú Nhuận cũ. Bà chọn chất liệu tốt, sáng tạo nhiều kiểu hoa văn đẹp mắt, kết hợp đa dạng các họa tiết thêu tay tinh xảo nên sản phẩm được khách hàng ưa chuộng.

Nhưng vì bán tại nhà, xa trung tâm thành phố, sản phẩm của bà khiến khách có nhu cầu khó tìm mua. Ngoài ra, nhiều người còn giả danh bán sản phẩm kém chất lượng dưới tên của bà.

Các sản phẩm thời trang của bà được nhiều khách hàng nước ngoài theo đạo Hồi yêu thích. Ảnh: Hà Nguyễn

“Dựng phố Malaysia"

Năm 2011 bà thuê mặt bằng tại con phố Nguyễn An Ninh để bán các sản phẩm của mình. Do gần chợ Bến Thành, cửa hàng thời trang đạo Hồi của bà thu hút lượng lớn khách nước ngoài.

Chất liệu tốt, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý, mặt hàng của bà được khách hàng khắp nơi tìm đến. Cửa hàng của bà trở thành thương hiệu thời trang Hồi giáo uy tín, nổi tiếng bậc nhất TPHCM.

Cũng từ cửa hàng thời trang này, bà bén duyên với việc kinh doanh ẩm thực Halal cho người theo đạo Hồi.

Bà kể: “Một lần, khách nước ngoài vào cửa hàng xem quần áo. Đến giờ trưa, họ muốn tôi tìm giúp quán ăn dành cho người theo đạo.

Gia đình vốn có truyền thống nấu ăn nên tôi tự tin mời họ dùng bữa với mình. Ăn xong họ khen món ăn rất ngon và khuyến khích tôi mở quán bán các món ăn cho người Hồi giáo”.

Dù vậy, lúc ấy bà Basiroh vẫn chưa nghĩ đến việc mở quán ăn. Bà chỉ kê thêm 1-2 cái bàn nhỏ trong cửa hàng thời trang để phục vụ bữa ăn cho khách có nhu cầu.

Không ngờ lượng khách đến ăn ngày càng đông. Cửa hàng thời trang vì thế cũng lộn xộn, ám mùi thức ăn.

Thấy vậy, bà thuê mặt bằng đối diện cửa hàng thời trang để bán các món ăn cho người theo đạo. Lượng khách tăng theo thời gian, quán ăn nhỏ lớn mạnh, trở thành nhà hàng Basiroh 3 tầng khang trang.

Bà Haji Basiroh được đánh giá là người phụ nữ Chăm tiêu biểu. Ảnh: Hà Nguyễn

Đến nay, thực đơn của nhà hàng có gần 100 món. Ngoài những món truyền thống của người Chăm như ca ri dê, cá, bánh talaha…, nhà hàng còn có rất nhiều món thuần Việt: phở bò, canh chua cá lóc, cá kho tộ, rau muống xào…

Có thời điểm, bà sở hữu đến 3 nhà hàng mang tên Basiroh trên con phố Nguyễn An Ninh, khiến khu vực này được nhiều người gọi là "phố Basiroh".

Sau đó, các hoạt động kinh doanh của bà thu hút, mở đường cho nhiều cá nhân, tổ chức mở cửa hàng thời trang, ẩm thực phục vụ người Hồi giáo. Từ đó, “phố Basiroh” trở thành “phố Malaysia”, thu hút đông đảo du khách Hồi giáo như hiện nay.

Bà tâm sự: “Sau đại dịch, việc kinh doanh nhà hàng không còn tốt như những năm trước. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng duy trì vì nơi đây tạo việc làm, mang lại thu nhập cho con em người Chăm có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, các hoạt động kinh doanh này còn mang ý nghĩa thu hút khách du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam với thế giới”.

Ông Haji Mach Dares Samael, Trưởng ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo TPHCM cho biết: “Bà Haji Basiroh là phụ nữ Chăm tiêu biểu. Bà gương mẫu trong sinh hoạt cộng đồng Hồi giáo tại TPHCM. Bà cũng có nhiều đóng góp trong việc hỗ trợ, dìu dắt phụ nữ Chăm nâng cao hiểu biết về cuộc sống gia đình, xã hội. Không chỉ được biết đến như người đầu tiên giới thiệu, đặt nền móng cho 'phố Malaysia' ở TPHCM, bà còn thường xuyên giúp đỡ bà con người Chăm gặp khó khăn ở cả TPHCM và An Giang. Vì vậy, bà được giáo dân, cộng đồng người Chăm yêu mến”.