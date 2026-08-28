Đây cũng là định hướng mà Phòng khám đa khoa Longevity Medical Center đang theo đuổi trong hành trình xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe dài hạn cho khách hàng của mình.

Longevity Medica Systeml hướng đến xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe dài hạn, đồng hành cùng người Việt trên hành trình sống khỏe.

Từ chăm sóc bệnh lý đến quản lý sức khỏe toàn diện

Trong nhiều năm, phần lớn các dịch vụ y tế tập trung vào việc phát hiện và điều trị bệnh khi triệu chứng đã xuất hiện.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của y học hiện đại, cách tiếp cận sức khỏe đang dần thay đổi. Ngày càng nhiều người quan tâm đến việc theo dõi sức khỏe thường xuyên, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và xây dựng kế hoạch chăm sóc phù hợp theo từng giai đoạn của cuộc sống.

Xu hướng này thúc đẩy sự hình thành của các mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện, nơi người dân không chỉ được khám và đánh giá sức khỏe mà còn được đồng hành trong quá trình quản lý sức khỏe dài hạn.

Theo nhiều chuyên gia, đây cũng là nền tảng của các mô hình chăm sóc sức khỏe thế hệ mới đang phát triển tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Thăm khám và theo dõi sức khỏe chủ động giúp mỗi người sớm nhận diện nguy cơ và chủ động quản lý sức khỏe dài hạn.

Xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người Việt

Với định hướng lấy sức khỏe dài hạn làm trung tâm, Longevity Medical đang từng bước phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe kết hợp nhiều lĩnh vực trong cùng một mô hình.

Hệ sinh thái này hướng đến việc kết nối các chương trình khám sức khỏe, tầm soát chuyên sâu, quản lý sức khỏe cá nhân, chăm sóc sức khỏe doanh nghiệp, tư vấn chuyên khoa và các hoạt động cập nhật kiến thức sức khỏe cho cộng đồng.

Bên cạnh việc ứng dụng các thành tựu của y học hiện đại, hệ thống cũng chú trọng xây dựng hành trình chăm sóc sức khỏe phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân thay vì áp dụng một giải pháp chung cho tất cả. Mục tiêu không chỉ là hỗ trợ phát hiện nguy cơ sức khỏe mà còn giúp mỗi người chủ động hơn trong việc duy trì chất lượng sống và thể trạng lâu dài.

Longevity Medical xác định tầm nhìn cho tương lai chăm sóc sức khỏe

Trong bối cảnh nhu cầu sống khỏe và quản lý sức khỏe dài hạn ngày càng được quan tâm, các mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động có xu hướng mở rộng từ hoạt động khám chữa bệnh sang theo dõi, tư vấn và đồng hành lâu dài.

Longevity Medical định hướng tiếp tục phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, tăng cường kết nối chuyên gia và đối tác trong nước, quốc tế, đồng thời mở rộng các giải pháp hỗ trợ người dân tiếp cận với những mô hình chăm sóc sức khỏe phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.

Năm 2026, Longevity Medical System được ghi nhận ở hạng mục “Top 10 Thương hiệu uy tín tin dùng 2026” trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chứng minh những nỗ lực của hệ thống trong việc phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chủ động, hướng đến đồng hành lâu dài cùng khách hàng.

Với dấu ấn Top 10 Thương hiệu uy tín tin dùng 2026, Longevity Medical tiếp tục mở rộng hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động cho người Việt.

Thông tin về Longevity Medical System: Phòng khám đa khoa LONGEVITY MEDICAL Center (trực thuộc Công ty TNHH Y Học Trường Thọ) cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động cho cá nhân và doanh nghiệp. Tầng 1, tầng lửng, tầng 2, số 59 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội Hotline: 055 918 8888 Thời gian hoạt động: Từ 8h00 đến 21h00 tất cả các ngày trong tuần Fanpage: https://www.facebook.com/LongevityMedicalSystem Dịch vụ nổi bật: ● OneCare 365 – Chương trình chăm sóc sức khỏe chủ động, đồng hành cá nhân hóa suốt 365 ngày ● Hệ thống khám & tầm soát toàn diện bao gồm khám tổng quát, tầm soát chuyên sâu và xét nghiệm – chẩn đoán chuyên biệt theo từng cá nhân/doanh nghiệp ● Quản lý & theo dõi bệnh lý mạn tính (tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu…) ● Giải pháp chăm sóc và phục hồi sức khỏe tích hợp: kết hợp giữa y học hiện đại và các phương pháp trị liệu truyền thống.

(Nguồn: Công ty TNHH Y Học Trường Thọ)