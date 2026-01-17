Biểu tượng của y tế học thuật, y tế nhân văn và y tế hiện đại

Sáng 17/1, Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Hoàng Mai (phường Hoàng Mai, Hà Nội).

Chủ đầu tư là liên danh Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (thừa ủy quyền của Trường Đại học Y Hà Nội), Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Công ty cổ phần Thiết bị và Truyền thông NGS. Công trình được triển khai hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với Thủ đô, mà còn đối với chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt là người cao tuổi, trong bối cảnh nước ta đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu - Ảnh: Báo Nhân Dân

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm: Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Trong đó, chăm sóc sức khỏe nhân dân là một nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt. Đối với người cao tuổi, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ là vấn đề y tế, mà còn là vấn đề nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của xã hội và của mỗi gia đình đối với những người đã cống hiến cả cuộc đời cho đất nước, cho cộng đồng và cho chính gia đình mình.

Trong bối cảnh tuổi thọ bình quân ngày càng tăng, mô hình gia đình và xã hội có nhiều thay đổi, nếu không có cách tiếp cận mới, hệ thống y tế và an sinh xã hội sẽ phải đối mặt với những áp lực rất lớn. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết quan trọng nhằm chủ động thích ứng với già hóa dân số, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, coi đây là một trụ cột của phát triển bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Khu phức hợp y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Báo Nhân Dân

Tổng Bí thư cho rằng, dự án này phù hợp và cụ thể hóa trực tiếp nhiều chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đồng thời cho thấy quyết tâm của Thủ đô Hà Nội trong vận dụng các cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các dự án lớn, quan trọng, có tác động lan tỏa lâu dài.

Tổng Bí thư ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước - nhà trường - nhà khoa học - doanh nghiệp trong dự án này. Điều này rất đáng trân trọng, phù hợp với chủ trương của Đảng về phát huy mọi nguồn lực xã hội cho phát triển, trong đó kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Để dự án triển khai thành công, Tổng Bí thư đề nghị, TP Hà Nội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan; tạo điều kiện thuận lợi theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường giám sát, bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng quy hoạch, đúng mục tiêu, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Bộ Y tế, Đại học Y Hà Nội và các cơ sở y tế tham gia dự án cần phát huy cao nhất vai trò chuyên môn, giữ vững y đức, lấy chất lượng chăm sóc sức khỏe và lợi ích của người cao tuổi làm trung tâm; đồng thời xây dựng nơi đây trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu lão khoa có uy tín, từng bước tiệm cận chuẩn mực khu vực và quốc tế.

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư cần thực hiện đúng cam kết; coi trọng trách nhiệm xã hội; đầu tư bài bản, dài hạn; hài hòa giữa hiệu quả kinh tế với mục tiêu an sinh, nhân văn, không chạy theo lợi ích ngắn hạn, trước mắt.

Tổng Bí thư tin tưởng với sự quyết tâm và đồng lòng của các cấp, các ngành, các nhà khoa học và doanh nghiệp, dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội sẽ được triển khai thành công, trở thành biểu tượng của y tế học thuật, y tế nhân văn và y tế hiện đại trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, động viên và trao quà tặng bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Báo Nhân Dân

Khu phức hợp y tế hơn 16.000 tỷ đồng

Theo quy hoạch, khu phức hợp y tế gồm hai phân khu, được định hướng là tổ hợp đa chức năng với hệ sinh thái y tế - giáo dục - nghiên cứu vận hành đồng bộ. Trong đó, khu 1 (lô D1) có diện tích nghiên cứu khoảng 15ha trên khu đất xây dựng dự kiến khoảng 12,9 ha.

Đây là tổ hợp bệnh viện và các trung tâm chuyên khoa sâu quy mô khoảng 2.600 giường, trong đó bệnh viện đa khoa trung tâm 1.000 giường đóng vai trò "bệnh viện trục", kết nối các chuyên khoa như ung bướu, ngoại khoa - ghép tạng, lão khoa, nội tiết, răng hàm mặt và trung tâm quốc tế.

Phối cảnh Khu phức hợp y tế - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại phường Hoàng Mai. Ảnh: Handico

Song song là hệ thống đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của Đại học Y Hà Nội, gồm các viện nghiên cứu, khu giảng đường, ký túc xá, phục vụ khoảng 10.000 sinh viên.

Sau khi cụm bệnh viện mới hoàn thành vào năm 2028 và tiếp nhận bệnh nhân từ cơ sở hiện hữu (trên đất Bệnh viện Covid-19), chủ đầu tư tiếp tục xây dựng trung tâm ngoại khoa, trung tâm ung bướu cùng các hạng mục nghiên cứu, ký túc xá, giảng đường. Toàn bộ tổ hợp dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Khu 2 (lô B3) có diện tích khoảng 0,7 ha, gồm khối đế 6 tầng và 2 khối tháp cao 35 tầng, 3 tầng hầm. Đại diện chủ đầu tư cho biết phân khu sẽ cung cấp 1.100 căn hộ thiết kế chuyên biệt cho người cao tuổi theo các mô hình tiên tiến đang áp dụng tại nhiều quốc gia như Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Quy mô dân số khoảng 2.530 người.

Các căn hộ được bố trí theo mức độ tự chủ và tình trạng sức khỏe, từ sống độc lập, sống có hỗ trợ đến chăm sóc toàn phần 24/7, kết hợp dinh dưỡng và phục hồi chức năng.

Về không gian, khối đế từ tầng 1 đến tầng 6 bố trí các chức năng y tế, dịch vụ và chăm sóc sức khỏe. Từ tầng 7 đến tầng 35 là khu căn hộ. Dự kiến khoảng 10% diện tích sàn khối tháp dành cho các căn hộ cho thuê phục vụ người cao tuổi không tự lập hoặc bán tự lập, với diện tích 25-35 m2 (tối đa 45 m2).

Phần diện tích còn lại bố trí các căn hộ để bán, chủ yếu là căn hộ 2-3 phòng ngủ, diện tích 60-80 m2. Khu dưỡng cư dự kiến hoàn thành năm 2028, do Handico và công ty NGS góp vốn đầu tư xây dựng và quyết định việc kinh doanh.