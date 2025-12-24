Đây được xem là bước mở rộng quan trọng của doanh nghiệp trong hành trình phát triển hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ dành cho ngành ô tô.

American Roadstar - Thương hiệu lốp đạt tiêu chuẩn công nghệ cao

American Roadstar được phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại, đáp ứng những tiêu chí khắt khe về độ bền, độ bám đường, khả năng phanh và độ ồn thấp.

Theo đại diện công ty Gia Khoa, nhờ cấu trúc tối ưu và vật liệu chất lượng cao, các dòng lốp của thương hiệu này mang đến hiệu suất vận hành ổn định trong nhiều điều kiện thời tiết và địa hình; Khả năng xử lý linh hoạt, an toàn khi di chuyển tốc độ cao; Độ êm ái, giảm rung ồn; Thiết kế gai lốp phù hợp với đặc thù đường sá châu Á.

American Roadstar là thương hiệu đã có mặt tại nhiều thị trường quốc tế, được người dùng đánh giá cao nhờ mức giá hợp lý so với chất lượng vận hành

Tại thị trường Việt Nam, American Roadstar khẳng định lợi thế nhờ khả năng đáp ứng tối ưu các đặc thù về địa hình, khí hậu và nhu cầu sử dụng của khách hàng. Thiết kế rãnh gai rộng giúp bám đường tốt trong điều kiện mưa ẩm đặc trưng của khí hậu Việt Nam, vốn chiếm phần lớn thời gian trong năm, trong khi hợp chất cao su bền nhiệt và cấu trúc khung lốp chắc chắn cho phép vận hành ổn định trên nhiều dạng mặt đường hỗn hợp như cao tốc, quốc lộ, phố đông hay đường bán sỏi.

Lốp American Roadstar có hiệu suất phanh trên đường ướt tốt nhờ hợp chất silica tiên tiến và thiết kế rãnh 3D.

Bên cạnh đó, mức giá dễ tiếp cận hơn so với các thương hiệu cùng phân khúc giúp American Roadstar trở thành lựa chọn cân bằng giữa hiệu suất, độ bền và chi phí. Nhờ đó, đây là giải pháp lốp phù hợp với nhiều dòng xe đa dụng; đáp ứng đa dạng người dùng Việt, từ tài xế dịch vụ, người đi lại hằng ngày đến những khách hàng yêu thích khám phá và vận hành đa địa hình.

Thấu hiểu sâu sắc nhu cầu thực tiễn của người dùng Việt, đồng thời giúp họ tiếp cận trải nghiệm tiêu chuẩn quốc tế với mức chi phí hợp lý, Gia Khoa mang đến đầy đủ các dòng sản phẩm chủ lực của American Roadstar, phục vụ nhiều nhóm khách hàng khác nhau từ cá nhân đến doanh nghiệp vận tải.

Các dòng sản phẩm gồm: Lốp xe du lịch (Pro A/S; Các dòng A/S tối ưu cho đường đô thị & đường trường); Lốp xe Van - tải nhẹ (Van A/S với độ bền ma sát cao, phù hợp xe dịch vụ - thương mại); Lốp hiệu suất cao (UHP) (HP A/S - chú trọng độ bám và khả năng xử lý; Sport A/S - thiết kế thể thao, tăng độ ổn định khi vào cua); Lốp SUV / Pick-up (A/T - địa hình hỗn hợp, M/T - off-road chuyên dụng, R/T - cân bằng on-road/off-road, H/T - lốp đường trường bền bỉ).

Hiện Gia Khoa đang tìm kiếm những đối tác kinh doanh uy tín, tiềm năng, cùng nhau xây dựng hệ sinh thái lốp chất lượng cao dành cho thị trường Việt Nam. Quyền lợi khi trở thành đối tác của American Roadstar: Chính sách giá & chiết khấu cao - tối ưu lợi nhuận cho đối tác; Nguồn hàng ổn định, giao nhanh từ 2 kho lớn miền Bắc và miền Nam; Hỗ trợ toàn diện 3 trong 1 (Kỹ thuật - Marketing - Bán hàng).

Khách hàng có thể trải nghiệm, tư vấn và lắp đặt lốp American Roadstar tại toàn bộ trung tâm dịch vụ ATOM trên cả nước với chính sách: Tư vấn chọn lốp theo xe, theo cung đường sử dụng; Lắp đặt kỹ thuật theo quy chuẩn quốc tế; Bảo hành chính hãng hay Dịch vụ ATOM Mobile hỗ trợ tận nơi.

Gia Khoa - hành trình nâng tầm trải nghiệm của ngành dịch vụ ô tô Việt

Gia Khoa hiện là một trong những doanh nghiệp lâu năm trong ngành dịch vụ ô tô tại Việt Nam. Doanh nghiệp sở hữu hệ sinh thái toàn diện bao gồm: Phân phối lốp & sản phẩm phụ tùng chính hãng; Trung tâm dịch vụ ATOM Premium Auto Services; ATOM Mobile - Dịch vụ cứu hộ & thay lốp lưu động; ATOM Academy - Trung tâm đào tạo, huấn luyện, chuyển giao, hỗ trợ set up vận hành khép kín; Kinh doanh Ô tô chính hãng với Trung tâm GAC Long Biên 3S (hợp tác với Tanchong & GAC Motor).

Với bề dày 30 năm phát triển, Gia Khoa đã và đang trở thành biểu tượng uy tín hàng đầu trong ngành ô tô Việt Nam

Trước American Roadstar, Gia Khoa đã xây dựng mạng lưới hợp tác chiến lược với nhiều thương hiệu lớn như Bridgestone, MatraX (Châu Âu), Kinto (Nhật Bản) và GAC Motors (Trung Quốc)..., khẳng định năng lực kết nối và uy tín của doanh nghiệp Việt trong việc đồng hành cùng các tập đoàn toàn cầu dẫn đầu ngành ô tô.

Việc trở thành nhà phân phối độc quyền American Roadstar không chỉ bổ sung thêm lựa chọn lốp chất lượng cao cho thị trường Việt Nam, mà còn đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của Gia Khoa trong hành trình nâng tầm trải nghiệm của toàn ngành dịch vụ xe.

Đây là bước đi phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường ô tô Việt Nam, nơi nhu cầu về an toàn, hiệu suất vận hành và đa dạng lựa chọn ngày càng tăng, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng lớn của doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự kiện này cũng tạo thêm động lực tăng trưởng cho hệ sinh thái Gia Khoa sau những dấu ấn như ATOM Premium Auto Services và GAC Long Biên.

Hotline: 0766228897

Website: https://giakhoa.vn/

Lệ Thanh