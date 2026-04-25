Sau một ngày lao động vất vả, đúng 19h hằng ngày, 25 phụ nữ dân tộc Chứt ở bản Cà Xen, xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị lại cùng nhau đến nhà sinh hoạt cộng đồng để tham gia lớp học xóa mù chữ.

Lớp học đặc biệt này do UBND xã phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Tuyên Hóa tổ chức, dành cho những phụ nữ mù chữ và tái mù chữ trên địa bàn. Khai giảng từ tháng 3/2026, dự kiến kéo dài đến cuối năm và tổ chức vào buổi tối để phù hợp với điều kiện lao động của người dân.

Ở tuổi 50, chị Cao Thị Bồng vẫn đều đặn đến lớp. Từng học hết lớp 3 rồi nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm không sử dụng chữ viết, chị dần quên mặt chữ. Mỗi lần cần đọc hay ký giấy tờ, chị đều phải nhờ người khác hỗ trợ.

Lớp học do UBND xã phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Tuyên Hóa tổ chức. Ảnh: Ph. T

“Tôi sẽ cố gắng tập viết, tập đọc để sau này tự ký tên mình, có thêm kiến thức làm ăn, giao lưu xã hội”, chị Bồng nói.

Tương tự, chị Hồ Thị Cải (SN 1974) tranh thủ hoàn thành công việc nương rẫy ban ngày, buổi tối lại đến lớp. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ, nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của giáo viên và sự động viên từ gia đình, chị dần quen với việc học và coi việc đến lớp là niềm vui mỗi ngày.

Không khí lớp học tuy giản dị nhưng đầy quyết tâm. Những đôi tay quen cuốc rẫy, cầm rựa nay cầm bút còn vụng về, nhưng đã bắt đầu viết được từng nét chữ, từng con số.

Trực tiếp đứng lớp là thầy Trần Văn Hương, giáo viên Trường Tiểu học Thanh Lạng, người nhiều năm gắn bó với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Am hiểu tiếng nói và văn hóa người Mã Liềng, thầy cùng chính quyền địa phương đến từng hộ gia đình để vận động chị em tham gia học tập.

Trong quá trình giảng dạy, thầy luôn kiên trì, tỉ mỉ vì phần lớn học viên lớn tuổi, tiếp thu chậm và lâu ngày không tiếp xúc với chữ viết. Ban đầu, không ít người còn e dè, tự ti, nhưng sau một thời gian, sự tiến bộ rõ rệt đã giúp họ tự tin hơn và gắn bó với lớp học.

Chị Hồ Tuyên, một học viên tái mù chữ, chia sẻ: “Trước đây không biết chữ thì thấy ngại, giờ đi học để biết chữ thì phải vui và cố gắng. Tôi đã có thể tự viết, tự ký tên mình rồi”.

Lớp học dành cho những phụ nữ mù chữ và tái mù chữ dân tộc Chứt ở bản Cà Xen. Ảnh: Ph. T

Do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, tình trạng mù chữ và tái mù chữ, đặc biệt ở phụ nữ dân tộc thiểu số, vẫn ở mức cao. Để duy trì lớp học, UBND xã đã hỗ trợ một phần kinh phí đi lại, sách vở và nước uống, giúp học viên yên tâm theo học.

Trao đổi với VietNamNet, ông Đinh Xuân Thương, Chủ tịch UBND xã Tuyên Lâm cho biết, việc mở lớp xóa mù chữ không chỉ nhằm giúp người dân biết đọc, biết viết mà còn hướng tới nâng cao dân trí và tạo nền tảng phát triển bền vững.

“Sau khi kết thúc khóa học, xã dự kiến phối hợp mở các lớp dạy nghề như chăn nuôi, thú y, đan lát, trồng trọt, nuôi ong… để người dân có thêm kỹ năng sản xuất, từng bước phát triển kinh tế, ổn định đời sống”, ông Thương thông tin.

Từ những buổi học giản dị nơi bản làng, lớp xóa mù chữ ở Cà Xen đang từng ngày mang lại thay đổi tích cực. Không chỉ giúp người dân biết chữ, mô hình còn góp phần thu hẹp khoảng cách tri thức, mở ra cơ hội phát triển kinh tế – xã hội, hướng tới cuộc sống ổn định và bền vững hơn cho đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.