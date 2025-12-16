Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thực hiện quyết định của Cục Đào tạo (Bộ Công an) về việc mở lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông, Thái, Mường năm 2025, đồng thời triển khai kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh, lớp bồi dưỡng tiếng Thái năm 2025 đã chính thức khai giảng tại hội trường Công an xã Bá Thước, với sự tham gia của 50 học viên là cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Lớp học tiếng Thái cho công an xã vùng sâu, vùng xa, biên giới. Ảnh: CTV

Các học viên đến từ nhiều địa phương thuộc các xã miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa như: Pù Luông, Cổ Lũng, Văn Nho, Yên Khương, Xuân Chinh, Bát Mọt, Vạn Xuân, Tân Thành… Đây là những khu vực có nhiều đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Hằng ngày, người dân nơi đây chủ yếu giao tiếp bằng tiếng bản địa, nên vai trò của tiếng Thái vô cùng quan trọng trong đời sống văn hóa - xã hội cộng đồng.

Khóa học được tổ chức nhằm nâng cao khả năng sử dụng tiếng Thái cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại địa bàn dân tộc thiểu số, giúp tăng cường hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền pháp luật, giải quyết thủ tục hành chính và bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Lớp học có sự tham gia giảng dạy của cô Hà Thị Khuyên (dân tộc Thái) - giáo viên Ngữ văn Trường THPT Quan Sơn (Thanh Hóa) và thầy Hà Văn Trang - giảng viên Trường Cao đẳng Sơn La.

Công an xã gần dân. Ảnh: Lê Dương

Theo cô Khuyên, người Thái là một trong những dân tộc thiểu số đông nhất tại Việt Nam, với hơn 1,8 triệu người (Tổng điều tra dân số năm 2019), xếp thứ ba sau người Kinh và người Tày. Đồng bào Thái sinh sống tập trung ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, trong đó Thanh Hóa được xem là trung tâm văn hóa Thái của cả khu vực.

Trong bối cảnh đó, việc tổ chức các lớp đào tạo và bồi dưỡng tiếng Thái không chỉ mang tính nghiệp vụ mà còn là giải pháp nhân văn, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Thái. Khi những lớp học này được mở cho cán bộ, chiến sĩ - những người hằng ngày tiếp xúc, gắn bó mật thiết với đồng bào, hiệu quả lại càng rõ nét.

Việc nắm vững tiếng Thái giúp lực lượng công an hiểu dân hơn, gần dân hơn, qua đó nâng cao hiệu quả công việc, đặc biệt trong công tác dân vận, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Các bản vùng sâu, vùng xa của tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Lê Dương

Cô Khuyên đánh giá, lớp bồi dưỡng tiếng Thái cho lực lượng công an xã vùng sâu, vùng xa, biên giới là hoạt động cụ thể hóa các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác cán bộ vùng dân tộc thiểu số, góp phần quan trọng vào hiệu quả công tác cũng như sự gắn bó lâu dài của cán bộ với địa bàn.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, lớp học không chỉ trang bị kiến thức ngôn ngữ mà còn giúp học viên hiểu thêm về văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào Thái. Qua đó, họ có thể ứng xử linh hoạt, phù hợp hơn trong quá trình làm việc với người dân, nhất là trong các tình huống giải quyết bất đồng, tuyên truyền pháp luật hay tổ chức các hoạt động phong trào.

Đội ngũ cán bộ trẻ, đặc biệt là lực lượng công an cơ sở, khi được đào tạo bài bản về ngôn ngữ và văn hóa dân tộc sẽ trở thành cầu nối vững chắc giữa chính quyền và nhân dân.