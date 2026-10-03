Nhiều người cho rằng bơm lốp xe máy căng hơn sẽ giúp xe lăn nhẹ, giảm tiêu hao nhiên liệu. Tuy nhiên, liệu cách này có thực sự hiệu quả và có nên áp dụng thường xuyên?

Tôi thường xuyên sử dụng xe máy để đi làm, quãng đường mỗi ngày khoảng 20-30km. Gần đây, tôi được một người bạn chia sẻ kinh nghiệm rằng nếu bơm lốp xe căng hơn bình thường một chút thì xe sẽ lăn nhẹ hơn, từ đó giảm lực cản và tiết kiệm xăng.

Tôi thấy điều này cũng có lý, bởi khi lốp non, xe có cảm giác ì hơn và mức tiêu thụ nhiên liệu có thể tăng. Vì vậy, tôi đang băn khoăn liệu có phải cứ bơm lốp càng căng thì càng tiết kiệm xăng?

Lốp xe máy bơm càng căng càng tiết kiệm xăng, đúng hay sai?

Nếu đúng, liệu có nên bơm cao hơn mức áp suất mà nhà sản xuất khuyến cáo để giảm lực cản lăn? Hay việc bơm quá căng lại khiến xe kém bám đường, xóc hơn và ảnh hưởng đến độ an toàn khi phanh hoặc vào cua?

Tôi cũng để ý mỗi loại xe lại có mức áp suất lốp khuyến nghị khác nhau, thậm chí bánh trước và bánh sau cũng không giống nhau. Không biết các thông số này có liên quan trực tiếp đến tải trọng và đặc tính vận hành của từng mẫu xe hay không.

Nhờ mọi người có kinh nghiệm giải đáp giúp: Lốp xe máy bơm căng hơn có thực sự giúp tiết kiệm xăng, hay chỉ cần duy trì đúng áp suất theo khuyến cáo của nhà sản xuất là hợp lý nhất? Nếu áp suất lốp thấp hoặc cao hơn tiêu chuẩn thì mức tiêu hao nhiên liệu và khả năng vận hành của xe có thể thay đổi như thế nào?

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