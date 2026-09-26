Mỗi lần đi đổ xăng, tôi thường phân vân không biết nên đổ đầy bình cho tiện hay chỉ đổ một lượng vừa đủ chạy vài ngày rồi đổ tiếp. Có người cho rằng đổ đầy một lần sẽ tiện hơn, khỏi phải ghé cây xăng nhiều lần. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng xe máy không nên lúc nào cũng đổ đầy bình, nhất là khi xe ít sử dụng.

Nếu xét về sự tiện lợi, đổ đầy bình rõ ràng dễ quản lý hơn. Chẳng hạn một chiếc xe có bình khoảng 4-5 lít, đổ đầy có thể đi được vài ngày hoặc cả tuần tùy tần suất sử dụng. Người đi làm hằng ngày cũng không phải mất thời gian ghé cây xăng liên tục.

Nên đổ đầy bình xăng mỗi lần hay chỉ đổ vừa đủ dùng? Đây là thói quen tưởng đơn giản nhưng lại khiến nhiều người tranh luận.

Tuy nhiên, tôi thấy có một điểm khá đáng cân nhắc là nhiều người có thói quen đổ đến mức xăng gần sát miệng bình. Trong khi đó, bình xăng cần có khoảng không nhất định để nhiên liệu giãn nở, đặc biệt khi xe phải đỗ ngoài trời hoặc nhiệt độ môi trường cao. Vì vậy, "đổ đầy bình" theo nghĩa đổ vừa tới mức nhà sản xuất quy định sẽ khác với việc cố đổ thêm cho đến khi gần tràn.

Ngược lại, nếu chỉ đổ rất ít mỗi lần thì cũng chưa chắc đã có lợi. Việc phải ghé cây xăng thường xuyên khá bất tiện, trong khi lượng xăng còn lại trong bình không phải yếu tố quyết định đáng kể đến mức tiêu thụ nhiên liệu.

Với những xe sử dụng hằng ngày, có lẽ đổ đủ dùng trong một khoảng thời gian nhất định sẽ hợp lý hơn. Còn xe lâu lâu mới chạy thì việc đổ quá đầy có thể không cần thiết.

Mọi người thường đổ xăng theo cách nào: đổ đầy bình mỗi lần hay chỉ đổ vừa đủ đi vài ngày? Có ai từng gặp vấn đề khi thường xuyên đổ đầy bình không?

Bạn đọc Nguyễn Hoàng (Long Biên, Hà Nội)

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