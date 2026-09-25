Tôi đang sử dụng một chiếc xe tay ga Honda Lead đời 2020 để đi làm và đưa đón con hằng ngày. Do nhà và cơ quan không quá xa, mỗi ngày tôi chỉ di chuyển khoảng 5-7km, cuối tuần thỉnh thoảng mới đi xa hơn. Tính ra, xe chạy khá ít, có tháng chưa đến 200km.

Trước đây, tôi thường căn cứ vào số km để thay dầu nhớt. Tuy nhiên, có những lần xe đi ít, phải 3-4 tháng mới đạt số km theo khuyến cáo của hãng nên tôi cũng băn khoăn liệu kéo dài thời gian thay dầu như vậy có ảnh hưởng đến động cơ hay không.

Xe máy đi quãng đường ngắn mỗi ngày có cần thay dầu nhớt định kỳ không?

Tôi được biết xe thường xuyên đi quãng đường ngắn, khởi động rồi chạy một lúc đã tắt máy có thể không giống điều kiện vận hành đường dài. Vì vậy, tôi muốn hỏi những người có kinh nghiệm sử dụng và bảo dưỡng xe máy: Nếu xe đi ít km mỗi ngày thì nên thay dầu nhớt theo số km hay theo thời gian?

Trong trường hợp xe chủ yếu di chuyển 5-7km mỗi ngày, có cần rút ngắn chu kỳ thay dầu so với khuyến cáo thông thường không? Việc thường xuyên nổ máy, chạy quãng đường ngắn rồi tắt máy có làm dầu nhớt nhanh xuống cấp, tích tụ hơi ẩm hoặc ảnh hưởng đến khả năng bôi trơn của động cơ không?

Mong nhận được chia sẻ từ những người có kinh nghiệm và ý kiến của chuyên gia về cách thay dầu nhớt phù hợp với xe máy đi quãng đường ngắn hằng ngày, vừa bảo đảm động cơ hoạt động ổn định, vừa tránh bảo dưỡng không cần thiết.

Bạn đọc Phương Thảo (Đông Anh, Hà Nội)

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