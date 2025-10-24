Đây là bước đi mạnh mẽ của nhà bán lẻ Hàn Quốc trong hành trình hiện thực hóa cam kết tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam. Việc phát triển và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành, mà còn góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh trong ngành bán lẻ, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của nền kinh tế.

Mở rộng dự án lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái

Theo tính toán, tại Việt Nam, cứ mỗi 1% tăng trưởng kinh tế sẽ kéo theo mức tăng khoảng 1,5% về nhu cầu điện năng. Là nền kinh tế năng động với tốc độ GDP thuộc nhóm cao nhất khu vực, cùng quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, Việt Nam được dự báo có mức tiêu thụ điện tăng trung bình ít nhất 10% mỗi năm. Trong đó, khu vực thương mại - dịch vụ hiện chiếm khoảng 14% tổng tiêu thụ điện năng quốc gia, đặc biệt là ngành bán lẻ với hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị... đòi hỏi nguồn điện lớn.

Là nhà bán lẻ tiên phong trong chuyển đổi năng lượng xanh, trong những năm qua, Lotte Mart Việt Nam liên tục triển khai các dự án chuyển đổi năng lượng xanh, sử dụng năng lượng sạch, ứng dụng các công nghệ mới nhất và giải pháp quản lý năng lượng thông minh để tiết kiệm năng lượng, đồng thời giảm phát thải.

Hệ thống năng lượng mặt trời áp mái được lắp đặt tại một siêu thị Lotte Mart

Từ tháng 7/2021, nhà bán lẻ bắt đầu vận hành hệ thống năng lượng mặt trời áp mái tại trung tâm Lotte Mart Nam Sài Gòn. Tính đến tháng 8/2025, hệ thống này đã được nhà bán lẻ lắp đặt tại thêm tại 7 trung tâm thương mại Lotte Mart khác ở Đồng Nai, Bình Dương, Phan Thiết, Cần Thơ, Nha Trang và Vinh, với diện tích trung bình 3.500 - 5.000 m² ở mỗi trung tâm.

Theo đại diện Lotte Mart Việt Nam, hệ thống điện mặt trời tại 8 trung tâm hiện có công suất khoảng 7.603 MWh mỗi năm và có thể tiếp tục tăng tùy theo thực tế vận hành, giúp doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 13,7 tỷ đồng/năm. Từ tháng 7/2021 đến tháng 9/2025, nhờ sử dụng nguồn năng lượng tái tạo này, Lotte Mart đã giảm phát thải hơn 3.041 tấn CO₂, tương đương lượng khí hấp thụ của 138.236 cây xanh trưởng thành. Những con số ấn tượng trên không chỉ minh chứng cho tính hiệu quả của dự án, mà còn tạo động lực để Lotte Mart tiếp tục tăng tốc trên hành trình hiện thực hóa cam kết tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Ứng dụng giải pháp quản lý năng lượng tiên tiến

Không chỉ dừng lại ở việc sử dụng năng lượng tái tạo, Lotte Mart còn chủ động hợp tác với các đối tác công nghệ để áp dụng nền tảng quản lý năng lượng thông minh, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng điện trong hoạt động vận hành.

Từ tháng 11/2024, hệ thống quản lý năng lượng tòa nhà bằng AI (AI BEMS) được triển khai tại Lotte Mart Nam Sài Gòn, giúp trung tâm này giảm tới 24% lượng điện tiêu thụ mỗi năm, tương đươngtiết kiệm khoảng 2,4 tỷ đồng. Nền tảng này cho phép thu thập, phân tích dữ liệu tiêu thụ năng lượng theo thời gian thực qua cảm biến, đồng thời duy trì môi trường thoải mái cho khách hàng và nhân viên. Sau giai đoạn thử nghiệm chứng minh tính hiệu quả cao, nhà bán lẻ đang phối hợp cùng đối tác để mở rộng hệ thống quản lý AI BEMS tại các trung tâm Lotte Mart trên toàn quốc.

Lotte Mart phối hợp với nhiều đối tác công nghệ để liên tục cải thiện môi trường thoải mái cho khách hàng và nhân viên

Đáng chú ý, đại diện nhà bán lẻ còn cho biết, Lotte Mart cùng các đối tác triển khai hệ thống năng lượng mặt trời áp mái, mới đây đã thống nhất triển khai một giải pháp mới là hệ thống BESS (Battery Energy Storage System - Hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin). Đây là giải pháp tối ưu giúp tiết kiệm năng lượng và chi phí trong các khung giờ cao điểm, nhờ cơ chế tích trữ phần điện mặt trời dư thừa vào giờ thấp điểm và xả điện vào các khung giờ có giá điện cao. Nhờ đó, Lotte Mart có thể sử dụng điện hiệu quả hơn, giảm đáng kể chi phí vận hành các trung tâm trong dài hạn.

LOTTE MART tiên phong ứng dụng những công nghệ hiện đại vừa tiết kiệm điện, vừa thân thiện với môi trường

“Chúng tôi dự kiến hoàn tất triển khai hệ thống BESS tại 7 siêu thị Lotte Mart, gồm Nam Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, Nha Trang và Vinh vào quý I/2026. Khi vận hành, ước tính giải pháp này sẽ giúp chúng tôi tiết kiệm khoảng 4,3 tỷ đồng/năm,” đại diện Lotte Mart Việt Nam cho biết.

Bên cạnh các dự án chuyển đổi năng lượng xanh quy mô lớn đang được triển khai trên toàn hệ thống, Lotte Mart còn tiên phong ứng dụng những công nghệ hiện đại vừa tiết kiệm điện, vừa thân thiện với môi trường. Đơn cử, Lotte Mart Nha Trang Gold Coast là siêu thị đầu tiên tại Việt Nam lắp đặt hệ thống sử dụng chất làm lạnh thế hệ mới Solstice N40 (R448A) của Honeywell, giúp giảm tiêu thụ điện từ 5-16% trong các ứng dụng nhiệt độ trung bình so với các chất làm lạnh thông thường.

Kiên định với mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, Lotte Mart tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào chuyển đổi số, xanh hóa chuỗi cung ứng, giảm rác thải và thúc đẩy xu hướng tiêu dùng bền vững. Những bước đi này không chỉ khẳng định vị thế nhà bán lẻ xanh hàng đầu tại Việt Nam, mà còn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong hành trình cùng Việt Nam hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Ngọc Minh