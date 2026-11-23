LPBank công bố quyết định bổ nhiệm bà Vũ Nam Hương giữ chức Quyền Tổng giám đốc từ ngày 23/11/2026. Ông Vũ Quốc Khánh thôi giữ chức Tổng giám đốc và được bổ nhiệm làm Cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị.

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao. Theo đó, Hội đồng Quản trị Ngân hàng bổ nhiệm bà Vũ Nam Hương vào vị trí Quyền Tổng giám đốc, có hiệu lực từ ngày 23/11/2026.

Quyền Tổng giám đốc mới Vũ Nam Hương sinh năm 1983, tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và thị trường vốn.

Trong quá trình công tác, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao như Giám đốc Khối Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính, Giám đốc Tài chính Công ty CP Chứng khoán VNDirect; Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA, Thành viên HĐQT Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI).

LPBank bổ nhiệm bà Vũ Nam Hương làm Quyền Tổng giám đốc từ ngày 23/11/2026. Ảnh: LPBank

Bà Vũ Nam Hương gia nhập LPBank từ ngày 20/3/2024, trên cương vị Phó Tổng giám đốc phụ trách Ngân hàng Doanh nghiệp. Trong quá trình công tác, bà cũng được phân công phụ trách Khối Thị trường & Quản trị Tài chính cùng nhiều vị trí, nhiệm vụ quan trọng khác trong hệ thống.

Cùng ngày, ông Vũ Quốc Khánh thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc và được bổ nhiệm làm Cố vấn Cấp cao Hội đồng quản trị.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, tính đến ngày 30/9/2026, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 10.421 tỷ đồng, hoàn thành 70% kế hoạch năm; tổng tài sản đạt 694.183 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục mở rộng với dư nợ cho vay khách hàng đạt 481.570 tỷ đồng, tăng 24%; huy động vốn thị trường 1 đạt 520.976 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, tổng thu nhập hoạt động đạt 19.179 tỷ đồng, tăng 29%; thu thuần ngoài lãi đạt 7.489 tỷ đồng, trong đó thu thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 5.977 tỷ đồng, tăng 136%.