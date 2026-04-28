Tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 của Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank), cổ đông đã thông qua tờ trình của hội đồng quản trị (HĐQT) về việc chi cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%.

Qua đó, LPBank trở thành ngân hàng có tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt cao nhất trên thị trường hiện nay.

Theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 đã được thông qua, ngân hàng dự kiến chi khoảng 9.000 tỷ đồng để trả cổ tức.

LPBank hiện có vốn điều lệ xấp xỉ 30.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh các ngân hàng đang chạy đua tăng vốn, một số cổ đông bày tỏ lo ngại LPBank có thể chịu áp lực về vốn sau khi chi khoản tiền lớn để trả cổ tức.

Ông Vũ Quốc Khánh, Tổng Giám đốc; ông Hồ Nam Tiến, Chủ tịch HĐQT; ông Bùi Thái Hà, Phó Chủ tịch HĐQT LPBank tại đại hội (từ trái sang).

Trả lời tại đại hội, ông Bùi Thái Hà, Phó Chủ tịch HĐQT LPBank, cho biết việc chia cổ tức 30% bằng tiền mặt là nỗ lực lớn của HĐQT và ban điều hành nhằm gia tăng lợi ích cho cổ đông.

Tuy nhiên, để hoạt động an toàn, ngân hàng vẫn phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về vốn và các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

“Căn cứ tình hình thực tế, LPBank sẽ đưa ra phương án tăng vốn phù hợp. Theo tính toán, đến cuối năm 2026, tỷ lệ CAR của LPBank vẫn trên 11%, cao so với mặt bằng chung”, ông Hà nói.

Tại đại hội, cổ đông đặt câu hỏi về việc LPBank mở rộng mạng lưới các điểm giao dịch liệu có mâu thuẫn trong bối cảnh ngân hàng tiếp tục gia tăng mảng công nghệ số. Việc duy trì mạng lưới rộng khắp liệu có gây sức ép lớn về chi phí hoạt động?

Trả lời nhà đầu tư, Chủ tịch HĐQT LPBank Hồ Nam Tiến cho biết ngân hàng đặt mục tiêu đến năm 2028 trở thành ngân hàng bán lẻ dẫn đầu ở nông thôn và đô thị loại II trên nền tảng số.

“Chúng tôi đánh giá trong khoảng 2-3 năm tới, hệ thống mạng lưới của LPBank vẫn phát huy được lợi thế. Bởi đây không chỉ là điểm giao dịch cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mà còn là điểm tư vấn để khách hàng có được bức tranh tài chính cá nhân, qua đó hỗ trợ khách hàng các dịch vụ từ tích lũy đến quản lý tài sản”, ông Hồ Nam Tiến nói.

ĐHĐCĐ LPBank cũng bầu bổ sung hai thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là bà Dương Hoài Liên (Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028) và ông Phạm Quang Hưng (thành viên độc lập HĐQT Công ty Chứng khoán LPBank).

Đồng thời, bầu bổ sung 4 thành viên Ban Kiểm soát.

Cũng tại đại hội, cổ đông thông qua tờ trình về việc góp vốn cùng pháp nhân khác để thành lập Ngân hàng TNHH MTV 100% vốn của LPBank và tham gia hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.