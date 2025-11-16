Xem clip: (nguồn: Nguyen Do)

Trưa 16/11, ông Phan Duy Khanh, Chủ tịch UBND xã A Lưới 2 (TP Huế), cho biết mưa lớn khiến một số đoạn trên đường Hồ Chí Minh qua địa bàn bị đất đá bồi lấp và ngập cục bộ.

Nước từ trên núi đổ xuống tạo dòng chảy xiết, cuốn theo đất đá vàng đục tràn qua mặt đường. Nhiều đoạn bị ngập gần hết mặt đường, sóng nước đánh mạnh vào lề khiến phương tiện di chuyển rất khó khăn.

Tại một số đoạn, nước chảy mạnh khiến xe máy và ô tô con không thể di chuyển qua.

Chị Như Quỳnh, người dân địa phương, cho biết mưa lớn vẫn tiếp diễn, nhiều đoạn từ thị trấn A Lưới cũ về xã Sơn Thủy cũ (nay là xã A Lưới 2) ngập sâu, nước chảy mạnh.

Theo ông Phan Duy Khanh, hiện nay xã đã rào chắn, đặt biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm và bố trí lực lượng hỗ trợ xử lý các vị trí không thể đi được.