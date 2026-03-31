Đoàn công tác của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 vừa tổ chức chương trình “hành quân về nguồn” tại tỉnh Quảng Trị, với nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Đoàn do Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn. Tham gia còn có các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn qua các thời kỳ.

Lữ đoàn 126 Hải quân cùng nhân dân dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã tổ chức gặp mặt, tri ân các gia đình chính sách tại nhiều địa bàn như Đông Hà, Gio Linh, Bến Hải, Cửa Tùng, Vĩnh Hoàng, Cửa Việt; đồng thời khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn cũng dâng hoa, dâng hương tại các địa danh lịch sử như Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang quốc gia Đường 9, Thành cổ Quảng Trị và Đài chiến thắng Cửa Việt, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Tại các buổi tri ân, lãnh đạo Lữ đoàn 126 khái quát chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị, đồng thời nhấn mạnh vai trò, sự hy sinh và đóng góp to lớn của quân và dân Quảng Trị đối với sự hình thành, phát triển của lực lượng đặc công hải quân.

Đại tá Phan Văn Cảnh, Lữ đoàn trưởng và Đại tá Mai Xuân Hưởng, Chính ủy Lữ đoàn thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân trao quyết định hỗ trợ xây dựng nhà và tặng quà gia đình chính sách

“Những chiến công của Đặc công Hải quân luôn gắn liền với sự đùm bọc, chở che của nhân dân Quảng Trị. Đây là nguồn động lực tinh thần to lớn để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phấn đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”, đại diện đoàn công tác nhấn mạnh.

Dịp này, Lữ đoàn đã hỗ trợ xây dựng 3 nhà tình nghĩa, sửa chữa 3 nhà với tổng kinh phí 360 triệu đồng từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Quân chủng Hải quân; trao 11 suất quà trị giá 22 triệu đồng. Cá nhân Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình và gia đình tặng 60 suất quà; phối hợp cùng doanh nghiệp trao thêm 60 suất quà cho các gia đình chính sách.

Đại tá Mai Xuân Hưởng, Chính ủy Lữ đoàn tặng quà Hội cựu cán bộ du kích Đông Gio Linh, Quảng Trị

Chương trình “hành quân về nguồn” là hoạt động nằm trong chuỗi kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng, củng cố mối quan hệ quân - dân, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ trong tình hình mới.