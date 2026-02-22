XEM CLIP: Người nhái tinh nhuệ của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 lặn tìm nạn nhân vụ lật tàu

Ngay trong đêm 21/2, nhận được lệnh của cấp trên về việc cơ động lực lượng đi tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai), Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã khẩn trương chuẩn bị, điều động lực lượng, phương tiện đi tìm kiếm cứu nạn.

Lữ đoàn 126 đưa những thợ lặn tinh nhuệ nhất đến hiện trường vụ lật tàu hồ Thác Bà

Lữ đoàn 126 đã điều động 20 đặc công người nhái có kinh nghiệm cùng máy lặn sâu, xuồng cứu nạn, máy nén khí và nhiều loại trang thiết bị cứu nạn khác, từ Hải Phòng cơ động đến hồ Thác Bà (Lào Cai) để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Đến 3h30 ngày 22/2 (mùng 6 Tết), lực lượng cứu nạn của Lữ đoàn 126 đã có mặt tại hiện trường và cơ động ra vị trí tìm kiếm.

Thượng tá Phạm Ngọc Tuấn Anh, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 126 trực tiếp chỉ huy lực lượng tìm kiếm của đơn vị, cho biết: Hiện tại khu vực hồ Thác Bà sương mù dày đặc, mưa nhỏ. Hồ có độ sâu lớn nhất khoảng 17m.

Đến 6h45, các tổ người nhái của Lữ đoàn 126 đã tiến hành lặn kiểm tra trong thân tàu bị lật và tìm kiếm các nạn nhân ở các khu vực xung quanh.

Theo thông tin mới nhận, lúc 7h15, thợ lặn của đơn vị đã tìm được nạn nhân H.Đ.M. (sinh năm 2015, ở thôn 1, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai).

Trung tá Vũ Minh Tiến, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 Đặc công người nhái, Lữ đoàn 126 – người trực tiếp chỉ huy thợ lặn cho biết: Thi thể cháu H.Đ.M được tìm thấy ngay khu vực mũi tàu chìm. Sau khi vớt được thi thể cháu M., đơn vị đã đưa lên bờ bàn giao cho gia đình và địa phương.

Vụ lật tàu xảy ra vào khoảng 19h15 tối qua (ngày 21/2 - mùng 5 Tết Bính Ngọ). Tàu chở khách mang biển kiểm soát YB-0876H va chạm với tàu chở đá mang biển kiểm soát YB-0919, khiến tàu chở khách bị lật chìm, làm 6 người mất tích.

Thời điểm xảy ra sự việc, tàu chở 23 người (kể cả lái tàu) di chuyển từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân. Tàu chở khách do ông Trần Anh Tuấn (47 tuổi, trú xã Bảo Ái) làm chủ. Tàu chở đá được xác định thuộc sở hữu của Công ty khoáng sản Marble Việt Nam (xã Lục Yên).