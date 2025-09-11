Ngày 11/9, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Kháng (ca sĩ Quốc Kháng) 18 năm tù và Lê Nguyễn Hoàng Nam (cựu cán bộ công an) 8 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bị cáo Lê Thị Mỹ Châu (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group - nhà thuốc Mỹ Châu) 17 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.

Ngoài trách nhiệm hình sự, HĐXX buộc bị cáo Kháng và Nam hoàn trả lại 7 tỷ đồng chiếm đoạt của bị cáo Châu để tịch thu sung quỹ nhà nước.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Theo cáo buộc, khoảng tháng 3/2024, thông qua người quen giới thiệu, bà Châu quen biết Kháng. Kháng tự giới thiệu mình là cháu của lãnh đạo cấp cao nhà nước.

Nghĩ Kháng có quen biết rộng, ngày 14/5/2024, bà Châu nhờ Kháng chạy án cho người em ngoài xã hội tên là Thái Khắc H. (là bị can trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) được tại ngoại và cho gia đình thăm gặp.

Kháng đồng ý và liên hệ với Lê Nguyễn Hoàng Nam (lúc đó là cán bộ Công an phường 5, quận 10 cũ, TPHCM) để tìm cách chạy án.

Kháng nhận thông tin, tài liệu liên quan đến Thái Khắc H. từ bà Châu, rồi chuyển qua ứng dụng Zalo cho Nam, gồm: Giấy triệu tập lên làm việc, bài báo viết về vụ án... và được Nam trả lời là quen rất thân với điều tra viên thụ lý vụ án.

Kháng đề nghị giúp cho H. được tại ngoại để điều tra, trước mắt cho gia đình thăm gặp. Nam đồng ý và yêu cầu phải ký hợp đồng thuê luật sư do Nam chỉ định với giá là 200 triệu đồng.

Kháng hứa hẹn chắc chắn xử lý được việc bà Châu nhờ với giá 7 tỷ đồng. Tin tưởng, bà Châu đồng ý và 2 lần chuyển tiền cho Kháng đủ 7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Kháng cùng người nhà Thái Khắc H. đến gặp Lê Nguyễn Hoàng Nam tại Văn phòng luật sư N., rồi đưa cho Nam 350 triệu đồng để làm thủ tục ký hợp đồng thuê luật sư.

Đến ngày 29/5/2024, H. vẫn chưa được tại ngoại nên bà Châu yêu cầu Kháng đưa đến gặp Nam tại một quán cà phê ở quận 10 cũ.

Theo lời khai của bà Châu, tại quán cà phê, Nam hứa hẹn sẽ sớm cho gia đình thăm gặp H. và giúp H. tại ngoại nhưng cần đảm bảo H. không được đi khỏi nơi cư trú và sẽ có mặt khi công an triệu tập lên làm việc.

Sau nhiều lần Nam và Kháng không thực hiện được việc giúp H. tại ngoại, thăm gặp như đã hứa hẹn, sau đó còn trốn tránh, không nghe điện thoại, chặn liên lạc, bà Châu biết bị lừa nên đã làm đơn tố cáo ra công an.

Quá trình điều tra, Lê Quốc Kháng khai phù hợp với nội dung sự việc như trên. Kháng thừa nhận, tại thời điểm nhận 7 tỷ đồng của bà Châu, Kháng hoàn toàn không có khả năng giúp cho Thái Khắc H. được tại ngoại. Tuy nhiên, một phần do tin tưởng vào lời nói của Nam hứa chắc chắn giúp lo được nên đã nhận lời.

Kháng đã tự nói với bà Châu là lo được cho H. ra ngay trong tuần với giá 7 tỷ đồng và phải đưa đủ 100% số tiền thì H. sẽ ra ngay lập tức.

Cũng theo lời khai của Kháng, thời điểm này do đang nợ nần nhiều nên sau khi nhận tiền của bà Châu, Kháng đưa cho Nam 480 triệu đồng và đưa 200 triệu đồng cảm ơn cho một cán bộ công an khác để người này giúp đỡ cho gia đình được gặp H.

Số tiền còn lại, Kháng dùng để trả nợ, chuộc xe ô tô đã cầm cố trước đó. Do nợ quá nhiều nên Kháng không nhớ và không cung cấp được danh sách những người đã nhận được tiền trả nợ từ Kháng.

Đối với Lê Nguyễn Hoàng Nam, bị cáo khai nhận chỉ đồng ý giúp cho gia đình thăm gặp H, không hứa hẹn việc xin tại ngoại.

Xét thấy, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, gây mất trật tự xã hội, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung, vì vậy, sau khi xem xét HĐXX đã quyết định tuyên phạt 3 bị cáo các mức án như trên.