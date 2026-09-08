Cảnh xe giường nằm cháy ngùn ngụt trên cao tốc. Video: N.X

Sáng 8/9, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân xe giường nằm bốc cháy khi đi trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, khiến một hành khách tử vong.

Hiện trường xe khách bốc cháy trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Ảnh: X.N

Sáng 8/9, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ xe khách giường nằm bốc cháy trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo khiến một người tử vong.

Khoảng khuya 7/9, tài xế Ngô Kỳ Nhị (54 tuổi) điều khiển xe khách giường nằm mang biển số tỉnh Gia Lai (trước đây là Bình Định), chở hơn 20 người lưu thông trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Khi qua khu vực xã Phước Hậu, xe bất ngờ bốc cháy. Tài xế lập tức tấp xe vào bên đường, hô hoán và yêu cầu hành khách rời khỏi xe.

Xe khách bốc cháy, nam hành khách tử vong. Ảnh: N.X

Một số người dùng bình chữa cháy mini để dập lửa. Tuy nhiên, khói lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ chiếc xe.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng trên cao tốc phối hợp với công an và các đơn vị liên quan triển khai chữa cháy, phân luồng giao thông. Đám cháy sau đó được khống chế.

Hỏa hoạn khiến anh Nguyễn Gia Vỹ (19 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) tử vong. Chiếc xe khách cháy trơ khung, nhiều tài sản của hành khách bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.