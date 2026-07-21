Ngày 21/7, cơ quan chức năng TP Đồng Nai tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh, khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ cháy xe khách trơ khung. Ảnh: Đ.A

Liên quan vụ việc, cơ quan công an đã lấy lời khai của tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 20/7, tài xế Hải điều khiển xe khách giường nằm biển số 50E-447.02 chở 37 hành khách và một phụ xe lưu thông từ tỉnh Khánh Hòa về TPHCM.

Đến khoảng 2h ngày 21/7, khi xe lưu thông trên Quốc lộ 1, đến Km1839 thuộc xã Hưng Thịnh, tài xế được xác định có dấu hiệu buồn ngủ. Trong lúc đánh lái để tránh phương tiện phía trước, xe khách va vào hộ lan bên phải đường.

Sau cú va chạm, khu vực gầm xe gần bình nhiên liệu bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, bao trùm toàn bộ chiếc xe.

Khu vực cửa lên xuống, nơi ngọn lửa được cho là bùng phát trước khi bao trùm xe khách. Ảnh: Hoàng Anh

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 5 đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa và cứu nạn, cứu hộ.

Đến khoảng 2h40 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, chiếc xe khách đã bị lửa thiêu rụi.

Vụ tai nạn khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương, hiện đang được điều trị tại các cơ sở y tế.

Hiện trường nơi xe khách va chạm với hộ lan trên Quốc lộ 1. Ảnh: Hoàng Anh

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tài xế Hải không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với chất ma túy.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, tài xế có dấu hiệu buồn ngủ, không làm chủ tay lái, dẫn đến xe va chạm với hộ lan rồi phát sinh cháy tại khu vực gầm xe.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.