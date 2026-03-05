Clip: Xe khách chở công nhân bốc cháy khi đang đỗ chờ tại Bắc Ninh

Ngày 5/3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, vào khoảng 14h15 phút cùng ngày đã xảy ra vụ cháy xe ô tô khách 40 chỗ tại Khu công nghiệp Vân Trung, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe khách mang biển kiểm soát 98G-004.06 do ông Thế H. (sinh năm 1975, trú tại xã Lục Nam) làm chủ, đang đỗ bên đường để chờ công nhân tan ca. Trong lúc chờ, tài xế và người dân phát hiện khói và lửa bốc ra từ xe, sau đó ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng cháy dữ dội.

Xe chờ đón công nhân bất ngờ bốc cháy ở Bắc Ninh. Ảnh: Vân Trung.

Ngay khi phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng báo tin đến Trung tâm Chỉ huy chữa cháy của tỉnh Bắc Ninh. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa và khống chế đám cháy.

Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên chiếc xe khách bị hư hỏng nặng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.