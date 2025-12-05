Theo thông tin từ Newsflare, một vụ cháy xe nghiêm trọng xảy ra mới đây tại khu vực giao giữa đường Glenn Drive và Waggoman Road ở thành phố Blue Mound (Texas, Mỹ) đã khiến lực lượng chức năng phải giải cứu kịch tính như phim hành động.

Khi nhận được tin báo lúc 4h57 sáng, tổ tuần tra gồm hai cảnh sát là Aguilar và Ochoa lập tức tiếp cận hiện trường. Tại đây, chiếc xe sedan màu bạc hiệu Nissan Versa đã chìm trong biển lửa, tài xế mắc kẹt bên trong hoảng loạn tìm cách đập vỡ cửa kính phía sau nhưng bất thành.

Nhận thấy tình huống nguy cấp, sĩ quan cảnh sát Aguilar nhanh chóng dùng dụng cụ phá cửa sổ sau bên ghế phụ, chui vào kéo nạn nhân ra ngoài. Cùng lúc, cảnh sát Ochoa tìm cách phá thêm cửa kính khác để hỗ trợ và tìm kiếm nhưng rất may không có thêm nạn nhân nào mắc kẹt bên trong.

Chỉ ít phút sau, toàn bộ chiếc Nissan bị ngọn lửa nuốt trọn. Đội cứu hỏa Blue Mound và Saginaw có mặt ngay sau đó để dập tắt đám cháy. Hình ảnh từ camera gắn trên người của cảnh sát cho thấy ngọn lửa bắt đầu từ phía capo của xe rồi lan cực nhanh, khẳng định nếu chậm trễ vài giây, tài xế khó có cơ hội sống sót.

(Theo Newsflare)

