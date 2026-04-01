Rạng sáng 26/4, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 18h36 ngày 25/4, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo xảy ra cháy tại khu đất ở thôn Lộc Hà (xã Đông Anh, Hà Nội).

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố đã khẩn trương điều động 1 xe chỉ huy, 14 xe chuyên dụng, 2 rô-bốt chữa cháy cùng gần 90 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 1, 2, 3, 7, 14, 18, 19, 20 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội) đến hiện trường để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Rô-bốt chữa cháy được huy động dập lửa.

Đồng thời, Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã thông báo, điều động lực lượng, phương tiện của UBND, Công an xã Đông Anh, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng nhận định đám cháy xuất phát từ bãi đất chứa dầu thải; do có nhiều vật liệu dễ bắt lửa, đặc biệt là dầu thải đã qua sử dụng, nên phát sinh nhiều khói, khí độc.

Trong quá trình phát triển, đám cháy lan nhanh, mạnh, tỏa ra nhiệt lượng rất lớn, ảnh hưởng đến việc triển khai đội hình chữa cháy của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH. Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo triển khai các mũi trinh sát, tổ chức tìm kiếm người bị nạn và chữa cháy.

Đến 19h33 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế, không còn khả năng cháy lan. Tuy nhiên, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát và dập tắt hoàn toàn đám cháy vào khoảng 23h.

Công an Hà Nội cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.