Khi đứng trước hàng trăm sản phẩm dinh dưỡng khác nhau, nhiều phụ huynh thường băn khoăn không biết đâu mới là điều thật sự phù hợp, đặc biệt khi trẻ còn nhỏ. Thực tế, giá thành cao không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với phù hợp nhất, vì điều quan trọng hơn cả là sản phẩm đó có phù hợp với nhịp phát triển tiêu hoá, miễn dịch và trí não của con hay không.

Hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ khác biệt so với người lớn, lại chưa hoàn thiện, nên khi gặp vấn đề, mọi nỗ lực bổ sung dinh dưỡng đều có thể trở nên kém hiệu quả. Trẻ có thể chậm tăng cân, dễ mệt mỏi, kén ăn, thậm chí ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và tinh thần. Đó cũng chính là lý do ngày càng nhiều phụ huynh tìm đến những sản phẩm có nền tảng khoa học rõ ràng, được kiểm chứng bởi các thương hiệu uy tín lâu đời.

SNOW BRAND - Thương hiệu đến từ Nhật Bản

SNOW BRAND - thương hiệu đến từ Nhật Bản - đã phát triển dòng thực phẩm bổ sung snowmilkMEGMI với công thức được nghiên cứu chuyên sâu, hướng đến cung cấp dinh dưỡng cân bằng để hỗ trợ sự tăng trưởng về thể chất và phát triển tinh thần của trẻ.

Điểm nổi bật đầu tiên của thực phẩm bổ sung snowmilkMEGMI đến từ nền tảng uy tín Nhật Bản. Sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ hiện đại, trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt và đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam, giúp bố mẹ yên tâm khi lựa chọn.

Không chỉ chú trọng đến nhu cầu dinh dưỡng tổng thể, dòng sản phẩm này còn tập trung mạnh vào nền tảng tiêu hóa khỏe và khả năng hấp thu, thông qua bộ ba thành phần thường được nhắc đến trong dinh dưỡng đầu đời là GOS, Nucleotides và Sialic Acid.

Theo các thông tin khoa học, GOS (Galacto-oligosaccharides) giúp phát triển, hoàn thiện chức năng tiêu hóa, hấp thu và miễn dịch; Nucleotides góp phần vào việc hoàn thiện chức năng tiêu hóa ở trẻ, kích thích hệ thống miễn dịch và chuyển hóa chất béo; Sialic Acid được cho là có khả năng ngăn ngừa nhiễm trùng do mầm bệnh. Các thành phần này đều có trong snowmilkMEGMI. Song song đó, công thức sản phẩm còn bổ sung DHA, sắt, canxi cùng β-Carotene - những dưỡng chất cần thiết cho việc phát triển trí não, thể chất của trẻ.

Thực phẩm bổ sung snowmilkMEGMI

Một dòng sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ không nhất thiết phải “cao cấp” theo nghĩa giá thành, điều quan trọng là phù hợp với nhu cầu của con. Khi bố mẹ chọn được sản phẩm phù hợp, trẻ sẽ được nuôi dưỡng từ bên trong, mạnh mẽ theo đúng nhịp phát triển tự nhiên của mình.

Nhờ nền tảng khoa học Nhật Bản và công thức cân bằng ba yếu tố quan trọng, SNOW BRAND đã trở thành cái tên quen thuộc với nhiều gia đình Việt, mang đến lựa chọn dinh dưỡng hài hòa, cân bằng cho trẻ.

