Trước Tết Nguyên đán 2026, công an các địa phương liên tục phát đi cảnh báo về tình trạng lừa đảo công nghệ cao gia tăng. Các đối tượng lợi dụng nhu cầu mua sắm, đi lại, du lịch dịp Tết để mạo danh cơ quan, tổ chức; lập website, fanpage giả mạo; tung chiêu khuyến mãi, bán vé giá rẻ, dụ người dân bấm vào đường link lạ, cài đặt ứng dụng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Chiêu lừa “quét mã QR nhận quà”

Ngày 15/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) – Công an TPHCM phát đi cảnh báo khẩn về thủ đoạn chiếm đoạt tài khoản Zalo thông qua mã QR.

Theo Công an TPHCM, các đối tượng lợi dụng tính năng quét mã QR đăng nhập nhanh để dụ người dùng quét mã với lời mời nhận quà hoặc xem nội dung giật gân. Thực chất, đây là mã đăng nhập Zalo trên thiết bị của kẻ gian, giúp chúng chiếm quyền kiểm soát tài khoản của nạn nhân.

Thủ đoạn này đặc biệt nguy hiểm do đánh trúng thói quen sử dụng nhanh, chủ quan của người dùng. Khi quét mã, điện thoại sẽ hiển thị yêu cầu xác nhận đăng nhập hoặc liên kết thiết bị mới.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không quét mã QR do người lạ gửi. Trường hợp lỡ quét và xuất hiện thông báo đăng nhập, cần lập tức nhấn “Từ chối”. Nếu nghi ngờ tài khoản bị xâm nhập, người dùng nên nhanh chóng đổi mật khẩu, kiểm tra lịch sử đăng nhập và đăng xuất khỏi các thiết bị lạ. Khi bị chiếm đoạt tài sản hoặc đe dọa, cần trình báo ngay cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.

Bẫy vé tàu – vé xe – vé máy bay giá rẻ

Tết đến gần, hàng trăm fanpage “bán vé máy bay giá rẻ” được lập ra, đăng tải các video nhân viên hãng bay do công nghệ AI tạo dựng, với giọng nói ngọt ngào, hình ảnh chuyên nghiệp nhằm tạo niềm tin với người xem. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ có thể dễ dàng nhận ra những dấu hiệu bất thường như khẩu hình không khớp, ánh mắt đờ đẫn, cử động thiếu tự nhiên - tất cả đều là sản phẩm của công nghệ phục vụ cho hành vi lừa đảo.

Ảnh minh hoạ: Cục an toàn thông tin.

Trước đó, tại cuộc họp báo ngày 8/1, Thượng tá Hồ Thọ Hải, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TPHCM cho biết, các đối tượng lừa đảo đang hoạt động dày đặc với thủ đoạn ngày càng tinh vi, đánh thẳng vào tâm lý nôn nóng, sợ hết vé và ham giá rẻ của người dân trong dịp giáp Tết.

Cụ thể, lợi dụng tình trạng khan hiếm vé tàu, vé xe dịp Tết, nhiều đối tượng lập fanpage mạo danh các đơn vị bán vé chính thức, kèm theo số điện thoại tổng đài giả để nhận đặt vé. Khi người dân liên hệ, chúng liên tục thúc ép chuyển khoản với lý do “nếu không đặt trước sẽ hết vé”.

Để tăng độ tin cậy, các đối tượng còn nhắn tin, bình luận giả làm khách hàng ngay trên chính fanpage do mình tạo lập, tạo cảm giác vé sắp hết, nhu cầu rất cao. Nhiều người vì lo không mua được vé đã chấp nhận chuyển tiền, sau đó bị chặn liên lạc hoàn toàn.

Mạo danh phát tiền “hỗ trợ Tết”, “tặng quà Tết”

Trước tình hình tội phạm lừa đảo bằng thủ đoạn "hỗ trợ Tết" đang diễn biến phức tạp trong dịp cận Tết Nguyên đán 2026, mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM)- Công an tỉnh Gia Lai, đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới này.

Ảnh: Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Gia Lai.

Phòng ANM - Công an tỉnh Gia Lai cho biết, các đối tượng xấu đã mạo danh Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tung tin giả về việc tặng quà, hỗ trợ người lao động trong dịp cuối năm. Các đối tượng lập ra các fanpage giả mạo, trong đó sử dụng logo, hình ảnh, tên gọi gây nhầm lẫn, như: “BHXH hỗ trợ Tết”, “Tư vấn Bảo hiểm xã hội”, “Dịch vụ công BHXH”.

Các trang này chạy quảng cáo rầm rộ hoặc gửi tin nhắn kèm link lạ tới người dân. Khi người dân bấm vào link, đối tượng sẽ yêu cầu kê khai thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, bao gồm cả mã OTP. Tiếp đến, kẻ xấu yêu cầu chuyển “phí hồ sơ”, “phí giải ngân” để được nhận hỗ trợ. Nếu làm theo yêu cầu của các đối tượng, người dân có thể bị đánh cắp dữ liệu, chiếm đoạt tiền.

Lừa đảo mua sắm online “đội lốt” khuyến mãi cuối năm

Ngày 7/1, Công an tỉnh Nghệ An phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo mua sắm trực tuyến gia tăng dịp cận Tết. Lợi dụng tâm lý săn khuyến mãi, flash sale (giảm giá sâu, số lượng có hạn trong thời gian rất ngắn) và các chương trình tri ân cuối năm, các đối tượng lập website bán hàng ảo, giả mạo thương hiệu lớn; gửi đường link trúng thưởng; mạo danh nhân viên sàn thương mại điện tử hoặc đơn vị vận chuyển để yêu cầu người dân thanh toán trước qua ví điện tử.

Đáng chú ý, một số đối tượng còn sử dụng công nghệ Deepfake – ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo hoặc chỉnh sửa hình ảnh, video, âm thanh giống người thật đến mức khó phân biệt thật – giả - nhằm tạo lòng tin và đánh lừa nạn nhân.

Chỉ một cú click thiếu cảnh giác, người tiêu dùng có thể mất trắng tiền trong tài khoản. Ảnh minh hoạ: CA Tỉnh Nghệ An.

Trước thực trạng này, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không click vào các đường link lạ trong tin nhắn, email thông báo trúng thưởng hay giảm giá mà cần trực tiếp truy cập website, ứng dụng chính thức để kiểm tra.

Người mua hàng cần kiểm tra kỹ độ uy tín của người bán, thời gian hoạt động, đánh giá từ khách hàng khác; ưu tiên thanh toán khi nhận hàng (COD) nếu chưa thực sự tin cậy.