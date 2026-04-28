Theo một báo cáo mới từ Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC), các vụ lừa đảo trên mạng xã hội đã khiến người Mỹ thiệt hại 2,1 tỷ USD trong năm 2025, gấp 8 lần kể từ năm 2020.

Trong số tất cả những người báo cáo lừa đảo cho FTC vào năm 2025, gần 30% cho biết các vụ việc bắt đầu trên mạng xã hội. Các nền tảng do Meta sở hữu "chiếm sóng" với Facebook chiếm đa số. WhatsApp và Instagram lần lượt xếp ở vị trí thứ hai và thứ ba với khoảng cách khá xa.

"Trong năm 2025, mọi người báo cáo mất nhiều tiền vì lừa đảo trên riêng Facebook hơn là so với qua tin nhắn hay email", cơ quan này nhận định.

Cụ thể, Facebook được báo cáo là nơi khởi phát các vụ lừa đảo khiến người tiêu dùng thiệt hại 794 triệu USD. WhatsApp và Instagram cộng lại gây thiệt hại 629 triệu USD.

Thông thường, những vụ lừa đảo này thuộc một trong ba nhóm: đầu tư, mua sắm trực tuyến, hoặc tình cảm.

Trái với quan niệm phổ biến, các âm mưu thâm độc này ảnh hưởng đến mọi nhóm tuổi ngoại trừ những người từ 80 tuổi trở lên (nhóm này có xu hướng sập bẫy các cuộc gọi lừa đảo nhiều hơn).

Dữ liệu của FTC cho thấy 1,1 tỷ USD đã "bốc hơi" vì các vụ lừa đảo đầu tư giả mạo, trong đó nạn nhân bị lừa bởi các quảng cáo hoặc bài đăng cung cấp các khóa học hướng dẫn đầu tư.

Trong một số trường hợp, kẻ lừa đảo đóng giả làm "cố vấn thân thiện" hoặc tạo ra các hội nhóm giả mạo quy tụ toàn "nhà đầu tư thành công" để dụ dỗ người dân rót tiền vào các chương trình ảo.

Về mua sắm, 40% người được hỏi cho biết đã đặt hàng một món đồ họ thấy trong quảng cáo, từ quần áo, mỹ phẩm đến phụ tùng ô tô và thậm chí là thú cưng.

Các quảng cáo này sẽ dẫn người dùng đến những trang web lạ để đánh cắp thông tin cá nhân. Một số trang web giả mạo tung ra các ưu đãi giảm giá khủng cho các thương hiệu nổi tiếng.

Đối với lừa đảo tình cảm, 60% những người báo cáo mất tiền cho biết mọi chuyện bắt đầu từ mạng xã hội. Trong một chiêu trò kinh điển, kẻ gian sẽ tùy chỉnh hồ sơ cá nhân để phù hợp với sở thích của nạn nhân.

Dần dần, chúng sẽ thêu dệt nên một "cuộc khủng hoảng" để yêu cầu người bị nhắm mục tiêu chuyển tiền.

Làm thế nào để giữ an toàn trực tuyến?

FTC đã đưa ra một số lời khuyên để phòng tránh các trò lừa đảo trực tuyến.

Thứ nhất, đừng bao giờ để một người mà bạn chỉ quen biết qua mạng xã hội can thiệp vào các quyết định đầu tư của bạn.

Thứ hai, trước khi trò chuyện với người lạ trên mạng xã hội, bạn nên giới hạn những ai có thể xem bài đăng và danh bạ của mình thông qua phần cài đặt quyền riêng tư. Hãy chắc chắn thiết lập các hạn chế để kẻ gian có ít thông tin để khai thác hơn.

Ngoài ra, trước khi mua một món hàng từ một quảng cáo trực tuyến, hãy tìm kiếm tên công ty kèm theo từ khóa lừa đảo hoặc khiếu nại để xem liệu họ có hợp pháp hay không.

Cuối cùng, kiến thức luôn là công cụ hữu hiệu nhất. Hãy tự trang bị kiến thức bằng cách đọc thông tin về các vụ lừa đảo và chiến dịch phát tán mã độc mới nhất.

Việc này sẽ giúp bạn nhận biết các dấu hiệu cảnh báo, từ đó giảm thiểu nguy cơ trở thành nạn nhân. Đừng quên chia sẻ kiến thức của mình với bạn bè và người thân để giúp họ tránh rơi vào bẫy lừa đảo mạng xã hội tương tự.

(Theo Tom’s Guide)