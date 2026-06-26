Trong tập 4 phim Lửa trắng lên sóng tối nay, 26/6, biết Mai (Việt Hoa) đang gặp nguy hiểm, Cương ‘đen’ (Duy Hưng) đã đổi chỗ ở cho Mai sang ở căn hộ của mình. Sáng hôm sau Trúc - bồ của Cương (Thanh Huế) mang đồ ăn sáng tới nhà cho người yêu đã gặp Mai và cô bạn Thảo (Mai Huê) đang ở đó. "Chúng mày là ai đấy? Sao lại ở đây? Anh Cương đâu", Trúc hỏi.

Trong khi đó, vừa vào làm việc tại công ty của Cương ‘đen', Mai đã được gặp trực tiếp ‘sếp lớn’ là Lão Công (NSƯT Hồ Phong). Ông trùm ngỏ ý muốn xem chiếc vòng cổ của Mai nhưng cô kiên quyết không đồng ý với lý do không thích. "Cô nóng tính giống mẹ cô nhưng hình dáng thì....", chưa để ông trùm nói dứt lời, Mai lập tức đáp trả: "Không giống ông đâu mà mơ".

Ở diễn biến khác, Sương (Cù Thị Trà) muốn đi công việc cùng Lê Trường (Mạnh Cường) nhưng đã bị từ chối. Ngay khi anh yêu vừa rời đi, Sương lập tức nhắn tin cho ai đó để cập nhật động thái của Lê Trường.

Mai sẽ trả lời Trúc thế nào? Sương nhắn tin cho ai? Diễn biến chi tiết Lửa trắng tập 4 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.