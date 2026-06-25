Trong tập 3 phim Lửa trắng lên sóng tối nay, 25/6, sau buổi làm việc với cơ quan điều tra liên quan đến sự vụ trong nhà Quý Hoàng (Đức Hùng), Cương (Duy Hưng) đề nghị Mai (Việt Hoa) về công ty làm việc. Với một người mê tiền và thực dụng như Mai thì việc lương lậu luôn là tiêu chí hàng đầu nên người vừa "lập công" cũng phải có chế độ đãi ngộ tốt hơn người thường. Cô đề nghị mức lương nhân đôi sau tháng thử việc nhưng Cương gạt đi. "Anh cần lý do đúng không? Tôi vừa cứu các anh bàn thua trông thấy đấy!".

Ở diễn biến khác, công an nghi ngờ Cương có mưu đồ khi đi cùng Mai. Tuy nhiên quá trình điều tra họ thấy lý lịch, nhân thân của Mai bình thường. Họ cho rằng mới tiếp xúc với Cương mà Mai đã thường xuyên đi cùng hắn là hơi bất thường.

Trong khi đó, Cương đã khai thác thông tin về Mai và cho đàn em tìm hiểu thông tin về cô. Lão Công (Hồ Phong) yêu cầu Cương gọi facetime cho Mai cốt để kiểm tra. Mai báo tin phòng trọ bị đột nhập và có người đã lấy đi chiếc vòng cổ mà Cương đã đòi xem hôm trước. Mai nói đó là chiếc vòng cổ gia bảo mà bố đã đưa cho mẹ cô để làm tin. Dù bố đối xử với mẹ con cô không ra gì, Mai vẫn vô cùng quý chiếc vòng đó.

Cương có đồng ý với đề nghị của Mai? Lão Công có nhận ra mối quan hệ giữa mình và Mai? Diễn biến chi tiết Lửa trắng tập 3 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.