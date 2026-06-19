Trong tập 2 phim Lửa trắng lên sóng tối nay, 19/6, loại ma tuý mới Bụi Trăng đang sốt xình xịch từ kẻ dùng đến người truy bắt và lão Công (NSƯT Hồ Phong) đã đưa ra một nhận định chính xác về Quý Hoàng (Đức Hùng) - chủ của buổi tiệc ma tuý có sự góp mặt của nhiều nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trong đó có Morlow – em trai của bạn gái Công.

Khi lực lượng chức năng tiến hành vây bắt thì Morlow đang ‘mắc kẹt’ cùng Mai (Việt Hoa) đâu đó bên ngoài khu trung tâm của biệt thự. Vốn là fan cứng của Morlow, thấy thần tượng say xỉn, Mai tranh thủ selfie với Morlow. Đúng lúc này cô nghe thấy tiếng còi hú của xe cảnh sát nên rất lo lắng.

Ở diễn biến khác, Cung (Trương Hoàng) ra sức thêm dầu vào lửa và kích động lão Công khi biết Cương để Morlow ở lại nhà Quý Hoàng khiến anh rơi vào nguy hiểm. Dù vậy lão Công không bằng lòng vì thái độ của Cung với Cương.

Trong khi đó, Cương ‘đen’ (Duy Hưng) ngỡ ngàng khi nhìn thấy trên cổ Mai có chiếc vòng đặc biệt. Cương rối rít muốn xem nhưng Mai không đồng ý và phản ứng dữ dội. Cô vớ lấy cây đèn để phòng vệ khi Cương tiến lại gần vì nghĩ hắn định sàm sỡ mình. Cương khẳng định không quan tâm tới Mai mà là sợi dây chuyền của cô.

Trong lúc nước sôi lửa bỏng, Tân - Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý biến mất khó hiểu với lý do đi sinh hoạt cộng tác viên trong khi lãnh đạo chưa nghe gì về việc Tân cài người trong vụ này.

Lãnh đạo công an tỉnh nhận định tình hình ngày càng phức tạp khi các băng nhóm buôn bán ma tuý đang gây lũng đoạn thị trường và làm mất trật tự an toàn xã hội. Họ không loại trừ khả năng có sự tiếp tay của cá nhân trong lực lượng phòng chống ma tuý.

Mai có thoát thân? Chiếc vòng cổ của Mai chứa bí mật gì? Tân là tay trong của tội phạm? Diễn biến chi tiết Lửa trắng tập 2 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.

Đời thực của Trung tá công an chuyên vai trùm giang hồ trên phim cả nước quen mặt NSƯT Hồ Phong ngoài đời là Trung tá công an nhưng ghi dấu ấn trên màn ảnh qua các vai xã hội đen nhiều năm qua. Sắp tới anh sẽ tiếp tục đóng vai ông trùm trong phim cảnh sát hình sự "Lửa trắng".