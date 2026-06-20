Phim cảnh sát hình sự Lửa trắng vừa lên sóng 2 tập nhưng đã thu hút sự chú ý của khán giả nhờ nội dung cuốn hút và dàn diễn viên bảo chứng chất lượng. Gần 2 năm sau Độc đạo, khán giả phim giờ vàng mới lại tiếp tục được xem một bộ phim hấp dẫn như vậy.

Cảnh phim của NSƯT Hồ Phong trong "Lửa trắng".

Đảm nhiệm nhân vật "đinh" của phim là Trung tá, NSƯT Hồ Phong. Nam diễn viên đóng vai ông trùm với biệt danh Lão Công cực nguy hiểm và đa nghi. Trong tập 2, anh có nhiều cảnh nóng với bạn diễn kém hàng chục tuổi. Ngay sau khi phim lên sóng, nam diễn viên đăng hình ảnh trong phim giữa anh và người tình màn ảnh kèm chú thích: "Vợ tôi phải là người có trái tim bằng thép, bảo sao tôi thích đóng phim".

Đáng chú ý dưới bài đăng của NSƯT Hồ Phong, vợ anh bình luận: "Thường thôi". Trong khi đó, đạo diễn Trần Trọng Khôi (phim Độc đạo) hài hước viết: "Bài này do vợ anh Phong đăng, mọi người tuyệt đối không được thả haha. Hãy hiểu cho chị ý!". Khán giả cũng bày tỏ sự yêu thích với tạo hình vai diễn lần này của nghệ sĩ.

NSƯT Hồ Phong bên vợ và 2 con trai.

Trong sự nghiệp của mình, NSƯT Hồ Phong đã đóng cùng hàng chục bạn diễn nữ trẻ đẹp nhưng đây là lần đầu tiên anh đóng cặp với một bạn diễn trạc tuổi con mình với những phân cảnh khá nóng.

Bà xã kém NSƯT Hồ Phong 7 tuổi, hiện làm tại một ngân hàng ở Hà Nội. Tuy không cùng ngành nhưng vợ hiểu cho công việc của chồng. Nam diễn viên kể thời gian đầu phải giải thích nhiều cho vợ về công việc của mình vì bà xã rất ghen nhưng giờ mọi chuyện đã khác.

"Trước đây khi xem ti vi có mặt chồng đóng cảnh yêu đương là vợ tôi thường tìm việc gì đó làm chứ không xem. Nhưng bây giờ sau nhiều năm ở với nhau, bà xã biết và chấp nhận coi đó là công việc bình thường của chồng. Cái chính là khi đi làm phim, đi công tác phải làm sao để vợ tin tưởng", anh kể với VietNamNet.

NSƯT Hồ Phong hiện là Trung tá công an.

NSƯT Hồ Phong sinh năm 1972, hiện đang công tác tại Nhà hát Kịch Công an Nhân dân mang hàm Trung tá. Anh từng góp mặt trong hàng loạt phim truyền hình đình đám như: Đất và Người, Những ngọn nến trong đêm, Khi đàn chim trở về, Bí mật tam giác vàng, Chúng ta của 8 năm sau, Hương vị tình thân, Đấu trí, Độc đạo... và ghi dấu ấn với những vai phản diện.

NSƯT Hồ Phong trong "Lửa trắng" tập 2:

Ảnh: FBNV