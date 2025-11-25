Ngày 24/11, UBND xã Dầu Giây (tỉnh Đồng Nai) tổ chức chương trình đối thoại với thanh niên về cải cách hành chính xã năm 2025 với chủ đề “Thanh niên Dầu Giây - Tiên phong chuyển đổi số đồng hành cải cách hành chính”.

Phát biểu khai mạc, ông Mai Văn Hiền - Chủ tịch xã Dầu Giây cho biết, năm 2025 là năm bản lề trong quá trình đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số trên địa bàn. Trong đó, thanh niên là lực lượng tiên phong, là cánh tay nối dài của chính quyền số.

Xã Dầu Giây ký kết hợp ghi nhớ với các đoàn viên thanh niên

“Các bạn là thế hệ trẻ năng động, sáng tạo, am hiểu công nghệ góp phần quan trọng trong việc đưa chuyển đổi số đi vào đời sống, giúp người dân tiếp cận dễ dàng hơn với các dịch vụ công trực tuyến, hiện thực hóa mục tiêu Chính quyền thân thiện - Xã hội số phát triển - Công dân số đồng hành”, ông Hiền chia sẻ.

Tại buổi đối thoại, bà Nguyễn Phạm Phi Vân, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Dầu Giây chia sẻ nhiều thông tin đáng chú ý về kết quả CCHC và nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong tiến trình cải cách hành chính và chuyển đổi số. Trong đó, thanh niên chính là lực lượng “4 trong 1” được xem là nòng cốt quyết định tốc độ thay đổi CCHC của địa phương.

Cụ thể, thanh niên là lực lượng tiên phong tiếp cận công nghệ và chủ động chuyển sang nộp hồ sơ trực tuyến, tạo thói quen hành chính hiện đại.

Đoàn viên thanh niên cũng là tuyên truyền viên tích cực, trở thành “cầu nối số” giúp người dân, nhất là người lớn tuổi, sử dụng dịch vụ công và các ứng dụng trực tuyến.

Bên cạnh đó, thanh niên đồng hành cùng chính quyền, phản ánh bất cập, đề xuất sáng kiến và tham gia xây dựng chính quyền số.

Đồng thời, họ là nhân tố xây dựng văn hóa công vụ hiện đại, góp phần hình thành hình ảnh nền hành chính minh bạch, phục vụ.

Đặt câu hỏi tại buổi đối thoại, em Hà Bích Ngọc (học sinh THPT Dầu Giây) bày tỏ băn khoăn về vấn đề bảo mật thông tin trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Thanh niên xã Dầu Giây chia sẻ những băn khoăn về quá trình thực hiện thủ tục hành chính

“Người dân rất quan tâm dữ liệu cá nhân được lưu trữ và xử lý ra sao, có đảm bảo an toàn hay không khi nộp hồ sơ trên các nền tảng số”, em Ngọc hỏi.

Trả lời vấn đề này, đại diện UBND xã khẳng định việc bảo vệ dữ liệu cá nhân là yêu cầu bắt buộc trong xây dựng chính quyền số. Các hệ thống, nền tảng phục vụ dịch vụ công đều được vận hành theo tiêu chuẩn an toàn thông tin, dữ liệu được mã hóa, phân quyền truy cập và sao lưu định kỳ.

Em Nguyễn Minh Quang (đoàn viên ấp 9/4) đặt vấn đề về việc nhiều bạn trẻ muốn làm thủ tục trực tuyến nhưng còn lúng túng, nhất là khi phải đính kèm nhiều loại giấy tờ. Nếu có hệ thống hỗ trợ nhắc việc, tự động kiểm tra thiếu sót sẽ thuận lợi hơn.

Giải đáp thắc mắc, ông Nguyễn Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, xã đang phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công để rà soát, chuẩn hóa quy trình, tiến tới cắt giảm tối đa các bước không cần thiết. Giúp các thủ tục được đơn giản và tối ưu thủ tục CCHC.

Thanh niên trên địa bàn xã Dầu Giây trải nghiệm thủ tục hành chính

Ông Trần Ngọc Hưng, Giám đốc Viettel Thống Nhất cho rằng, để công cuộc chuyển đổi số tại cơ sở thực sự bứt phá, ba trụ cột hạ tầng số - nền tảng số - nhân lực số phải được kết nối chặt chẽ với nhau. Trong đó, thanh niên chính là yếu tố quyết định tốc độ lan tỏa.

“Là những người trẻ am hiểu công nghệ, thanh niên có thể lan tỏa kỹ năng số cho người thân trong gia đình, đặc biệt là hướng dẫn người lớn tuổi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đoàn viên luôn là những ngọn cờ đi đầu, giúp chính quyền xã vững bước trong kỷ nguyên số”, Giám đốc Viettel Thống Nhất chia sẻ.

Ông Cao Tiến Sỹ, Bí thư xã Dầu Giây nhấn mạnh, vai trò tiên phong của thanh niên trong cải cách hành chính và chuyển đổi số, khi các bạn trẻ chủ động nêu nhiều vấn đề thực tiễn, từ đơn giản hóa thủ tục, nộp hồ sơ trực tuyến đến hỗ trợ người lớn tuổi tiếp cận công nghệ.

Với tinh thần sáng tạo, xung kích và trách nhiệm, thế hệ trẻ xã Dầu Giây sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, đưa các dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân hơn, góp phần xây dựng một xã hội số hiện đại, minh bạch và phục vụ hiệu quả.

