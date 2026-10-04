Đội trưởng Luka Modric nhận trách nhiệm và nói điều đau lòng khi đội tuyển Croatia nhận thất bại nặng nề 0-7 trước Anh tại Nations League.

Luka Modric trải qua một trong những ngày cay đắng nhất trong hai thập kỷ khoác áo đội tuyển Croatia, khi phải nhận thất bại ê chề 0-7 trước Anh ở UEFA Nations League.

Đó là trận đấu mà các ngôi sao Croatia gần như không hiện diện, để mặc cho đối thủ hoàn toàn áp đảo và tự do chơi thứ bóng đá mà họ muốn.

“Tôi đã ở đây 20 năm và phải nói rằng, lần đầu tiên, tôi cảm thấy xấu hổ sau một trận đấu”, Modric phát biểu thẳng thắn trước giới truyền thông Croatia.

Modric xin lỗi và thừa nhận xấu hổ. Ảnh: HNS

Đội tuyển Anh của Thomas Tuchel không bỏ lỡ cơ hội trút cơn mưa bàn thắng vào một trong những đối thủ đáng gờm nhất ở cấp độ đội tuyển trong thế kỷ này.

Chỉ riêng trong hiệp 1, “Tam sư” đã ghi đến 4 bàn nhờ công Harry Kane, Jude Bellingham, Anthony Gordon và Bukayo Saka. Riêng “Hey Jude” còn có cú đúp kiến tạo.

Modric trực tiếp nếm trải nỗi đau ấy. Anh nhấn mạnh: “Chúng tôi có thể thua, họ giỏi hơn. Nhưng thua theo cách này, hủy hoại danh tiếng như vậy… Đây là điều không thể chấp nhận. Lần đầu tiên trong 20 năm, tôi thực sự cảm thấy xấu hổ.

Thật khó để tìm ra lời giải thích cho màn trình diễn như thế này của chúng tôi. Không có những pha tranh chấp, không khát vọng, không có sự quyết liệt, không có sự đoàn kết”.

Đội trưởng Croatia không né tránh trách nhiệm sau trận đấu chỉ có khán giả dưới 14 tuổi được vào sân, do án phạt dành cho đội tuyển.

“Chúng tôi không nên đổ lỗi cho nhau mà phải đoàn kết trong hoàn cảnh này, như vẫn luôn làm. Chúng tôi từng thua đậm, nhưng cảm giác sau một trận đấu như thế này hoàn toàn khác. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Tôi xin lỗi”.

Đầu hiệp 2, Harry Kane hoàn tất cú đúp và ngay sau đó Modric rời sân. Saka nâng tỷ số lên 6-0, trước khi Bellingham hoàn tất hat-trick kiến tạo với đường chuyền đẳng cấp để Morgan Rogers vượt qua thủ môn ấn định kết quả 7-0.

Giờ đây, Croatia phải vực dậy để khép lại đợt FIFA Days đầy khó khăn bằng trận gặp Tây Ban Nha vào thứ Ba tới (1h45 ngày 7/10).

Có lẽ đây là đối thủ ít phù hợp nhất để họ xoay chuyển tình cảnh hỗn loạn hiện tại. Dẫu vậy, Croatia đã vô số lần chứng minh bản lĩnh và tinh thần chiến đấu của mình.