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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – TRANH HCĐ
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03/10 13:00
|U23 Trung Quốc 2-2 U23 Uzbekistan (pen 4-3)
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VTV6
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BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – CHUNG KẾT
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03/10 17:30
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U23 Nhật Bản 0-1 U23 Hàn Quốc
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VTV6
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FIFA ASEAN CUP 2026 – CHUNG KẾT HẠNG HAI
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03/10 17:00
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Hong Kong (Trung Quốc) 2-0 Campuchia
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FPT Play, TV360
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A
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03/10 23:00
|Croatia 0-7 Anh
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04/10 01:45
|Tây Ban Nha 3-1 CH Séc
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B
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04/10 01:45
|Bắc Macedonia 0-2 Scotland
|Thụy Si 2-1 Slovenia
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C
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03/10 20:00
|Phần Lan 2-1 Albania
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03/10 23:00
|Belarus 4-0 San Marino
|Estonia 1-0 Luxembourg
|Iceland 3-0 Bulgaria
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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03/10 21:00
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Ấn Độ 0-4 Brazil
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04/10 01:00
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Canada 2-0 Peru
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04/10 02:00
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Bờ Biển Ngà 0-1 Cameroon
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04/10 07:00
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Argentina vs Burkina Faso
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04/10 09:00
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Mỹ vs Mexico
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