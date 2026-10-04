Kết quả bóng đá hôm nay

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BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – TRANH HCĐ

03/10  13:00

 U23 Trung Quốc 2-2 U23 Uzbekistan (pen 4-3)

VTV6

BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – CHUNG KẾT

03/10  17:30

U23 Nhật Bản 0-1 U23 Hàn Quốc

VTV6

FIFA ASEAN CUP 2026 – CHUNG KẾT HẠNG HAI

03/10  17:00

Hong Kong (Trung Quốc) 2-0 Campuchia

FPT Play, TV360

 UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A

03/10  23:00

 Croatia 0-7 Anh

04/10  01:45

 Tây Ban Nha 3-1 CH Séc

 UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B

04/10  01:45

 Bắc Macedonia 0-2 Scotland

Thụy Si 2-1 Slovenia

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C

03/10  20:00

 Phần Lan 2-1 Albania

03/10  23:00

 Belarus 4-0 San Marino

Estonia 1-0 Luxembourg

Iceland 3-0 Bulgaria

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

03/10  21:00

Ấn Độ 0-4 Brazil

04/10  01:00

Canada 2-0 Peru

04/10  02:00

Bờ Biển Ngà 0-1 Cameroon

04/10  07:00

Argentina vs Burkina Faso

04/10  09:00

Mỹ vs Mexico

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