Chất sống thanh khiết điểm sắc Ocean Park 1

Chọn lọc những giá trị sống khác biệt, LUMIÈRE Series là dòng sản phẩm được Masterise Homes đầu tư tâm huyết, tạo nên một công trình biểu tượng cho chất sống thanh khiết, mộc mạc, yên bình, tựa giọt sương mai giữa lòng Ocean Park 1.

Tọa lạc tại vị trí trái tim của thành phố biển hồ, LUMIÈRE Orient Pearl mở ra tầm nhìn khoáng đạt về phía hồ Ngọc Trai rộng 24,5 ha và biển hồ nước mặn Crystal Lagoon 6,1 ha, đồng thời thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái thương mại - dịch vụ, giải trí - nghỉ dưỡng sôi động của đại đô thị đã có hơn sáu vạn cư dân. Từ đây, mỗi hành trình di chuyển đều thuận tiện nhờ hạ tầng giao thông đồng bộ, vượt bậc tới toàn bộ Ocean City, trung tâm Thủ đô và các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Những giá trị định danh gia chủ

Trên diện tích hơn 36.000m² với mật độ xây dựng chỉ khoảng 18%, dự án gồm bốn tòa tháp cao 30 tầng chia thành 2 phân khu. The PALMA là phân khu đầu tiên ra mắt lấy cảm hứng từ những tán cọ rợp mát, che chở và nuôi dưỡng những phút giây an yên. Hệ 86 tiện ích đặc quyền tại phân khu The PALMA và công viên The FORESTA compound rộng 1,6ha ngay bên thềm nhà mang đến trải nghiệm sống cân bằng giữa nhịp sống thời đại của thành phố biển hồ và sự thuần khiết bất tận của thiên nhiên.

Hai tòa tháp The PALMA được kiến tạo theo triết lý Biophilic Design, hòa quyện thiên nhiên và kiến trúc qua ánh sáng, qua gió và qua từng góc nhỏ, biến mỗi căn hộ thành giọt sương phản chiếu ánh bình minh, lưu giữ trọn vẹn nét tinh khôi cho gia chủ.

Không gian sống chắt lọc từng chi tiết với căn hộ bàn giao cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh phối cảnh

Dự án đầu tư hai tầng hầm đỗ xe ngay tại khuôn viên với hệ thống an ninh hiện đại. Bên trong mỗi toà tháp, các căn hộ tại LUMIÈRE Orient Pearl bàn giao cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế với bố cục không gian, chất liệu, thiết bị đều được tuyển chọn kỹ càng.

Bộ sưu tập căn hộ đa dạng với 10 loại hình, từ studio tinh gọn, các loại căn 1 tới 3 phòng ngủ, đến duplex và penthouse sang trọng. Đặc biệt phiên bản giới hạn các căn hộ với thang máy và sảnh chờ riêng, mang đến trải nghiệm riêng tư cho các chủ nhân.

“Với giá trị thực sự không nằm ở những điều được phô bày mà nằm trong chiều sâu của sự chọn lọc, LUMIÈRE Orient Pearl là nơi những điều nguyên bản được giữ gìn qua từng chi tiết, từng trải nghiệm để mỗi nhịp sống là một chạm khẽ vào giá trị sống thanh khiết và đủ đầy”, đại diện Masterise Homes chia sẻ.

LUMIÈRE Orient Pearl - Một sản phẩm thuộc LUMIÈRE series

Bích Đào