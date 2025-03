Số liệu của Techcombank cho thấy trong năm 2024, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 27,5 nghìn tỷ đồng (1,08 tỷ USD), tăng khoảng 20% so với năm trước, vượt khá nhiều so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao (27.100 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt gần 21,8 nghìn tỷ đồng, so với mức 18,2 nghìn tỷ đồng năm 2023. Xét về cơ cấu thu nhập, thu nhập lãi thuần trong cả năm 2024 đạt hơn 35,5 nghìn tỷ đồng, tăng 28% so với năm trước. Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản của Techcombank đạt gần 978,8 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với đầu năm. Tín dụng tăng trưởng đạt khoảng 23% lên mức gần 632 nghìn tỷ đồng. Số dư tiền gửi của khách hàng đạt 533 nghìn tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm.