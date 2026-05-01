Theo Mirror Media, Hà Nhuận Đông trở thành cái tên được chú ý thời gian qua.

Nguồn cơn xuất phát từ bộ phim Trục Ngọc của sao nam Trương Lăng Hách đóng vai võ tướng. Diễn viên gây tranh cãi với hình ảnh trang điểm đậm, da trắng bệch. Người xem mỉa mai gọi anh là "Tướng quân kem nền".

Diễn viên Hà Nhuận Đông (phải) bất ngờ được săn đón sau ồn ào của đàn em Trương Lăng Hách. Khán giả so sánh hình tượng võ tướng của 2 diễn viên.

Trước ồn ào của đàn em, nam diễn viên Hà Nhuận Đông bất ngờ được chú ý khi công chúng đào lại hình tượng tướng quân Hạng Vũ dũng mãnh, phong trần trong Hán Sở truyền kỳ.

Nhờ sự so sánh này, Hà Nhuận Đông trở thành gương mặt được săn đón. Chỉ trong thời gian ngắn, nam diễn viên tăng hơn 2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội và nhận được loạt hợp đồng quảng cáo béo bở.

Trong 2 tháng, tài tử được nhiều nhãn hàng liên hệ mời làm gương mặt đại diện. Anh đã chốt được 12 hợp đồng, trải dài các lĩnh vực từ game ,thực phẩm, thời trang, xe điện, thiết bị gia dụng…

“Thú thật tôi chưa xem phim đó nhưng rất vui và bất ngờ vì được khán giả nhớ đến. Mỗi diễn viên chỉ cần làm hết tâm hết sức cho mỗi vai diễn là đủ”, anh chia sẻ.

Tài tử Hà Nhuận Đông bên vợ - Lâm Bội Hy kém anh 8 tuổi.

Sau kết hôn năm 2016, tài tử dần hạn chế đóng phim những năm qua. Anh dành thời gian bên bà xã, cùng cô tận hưởng cuộc sống. Cặp đôi vẫn mong mỏi có con nhưng đến nay vẫn chưa có tin vui.

Vợ của Hà Nhuận Đông tên Lâm Bội Hy, nhỏ hơn anh 8 tuổi. Cả hai từng yêu nhau 8 năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Bạn đời của tài tử có tính cách phóng khoáng, vui vẻ.

Bội Hy từng không ít lần đối diện với "bạo lực mạng" từ một số cư dân mạng do là vợ của người nổi tiếng. Dần dần, cô học thích nghi và vượt qua những điều tiếng.

Tài tử ý thức tập luyện, giữ thân hình cơ bắp ở tuổi 51.

Hà Nhuận Đông sinh năm 1975, là một trong những tài tử nổi tiếng của Đài Loan trong đầu thập niên 2000. Anh nổi tiếng qua nhiều tác phẩm Phong Vân, Tân Tam quốc, Bong bóng mùa hè, Tây du ký - Đại náo thiên cung, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn… Trong đó, vai diễn Lương Sơn Bá trong phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài đưa tên tuổi anh nổi tiếng khắp châu Á.

Clip Hà Nhuận Đông tái hiện vai diễn Hạng Vũ oai phong sau 14 năm

