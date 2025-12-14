Tôi năm nay 28 tuổi, hiện là chuyên viên truyền thông của một tập đoàn đa quốc gia. Vì còn trẻ nên tôi muốn dành thời gian trải nghiệm cuộc sống. Ngoài giờ làm việc, tôi tập gym, học nấu ăn, gặp gỡ bạn bè và đi du lịch.

Gia đình tôi có điều kiện kinh tế nên bố mẹ chưa bao giờ yêu cầu con cái phải gửi tiền phụng dưỡng.

Khoảng 1 năm trở lại đây, bố mẹ thường xuyên nhắc tôi tìm bạn trai, sớm lập gia đình. Tôi chỉ ậm ừ cho qua vì chưa gặp được người thật sự phù hợp.

Vài tháng trước, qua sự giới thiệu của người quen trong gia đình, tôi gặp một anh tên Q., hiện là trợ lý cấp cao tại một doanh nghiệp lớn. Anh hơn tôi 5 tuổi và khá trùng hợp khi cả hai từng học chung trường đại học.

Do bố mẹ thúc giục quá nên tôi đồng ý gặp mặt anh Q.. Không ngờ, ngay từ buổi gặp đầu tiên, tôi đã có cảm tình với anh. Anh không quá đẹp trai nhưng có gương mặt nam tính, nói chuyện điềm đạm, hiểu biết. Anh chia sẻ rằng bố đã bỏ đi từ khi anh còn đỏ hỏn, một mình mẹ bươn chải làm ăn, nuôi anh khôn lớn.

Nghe câu chuyện đó, tôi càng khâm phục sự nỗ lực và bản lĩnh của anh.

Khoảng hơn 1 tháng sau, tôi có hỗ trợ anh một phần dự án truyền thông trong công việc. Từ đó, hai đứa trở nên gần gũi hơn và anh chủ động ngỏ lời yêu. Anh nói mình bị ấn tượng bởi sự xinh đẹp và vẻ tự tin của tôi.

Lương tháng 60 triệu, cô gái xinh đẹp sửng sốt với lý do chia tay của bạn trai. Ảnh minh họa: Freepik

Tuần trước, anh hẹn đưa tôi đi ăn cùng mẹ anh. Tôi cẩn thận chuẩn bị quà ra mắt và chọn một nhà hàng món Việt nằm trong khách sạn để có không gian yên tĩnh, ấm cúng, phù hợp trò chuyện.

Khi tôi chào hỏi và tặng quà, mẹ anh hỏi: "Con tặng quà gì cho bác vậy?". Tôi không ngần ngại mời bác mở quà ra xem. Mẹ anh khen "đẹp thế này chắc đắt lắm" và nói cảm ơn rồi cẩn thận cất vào túi.

Cuộc trò chuyện diễn ra khá thoải mái. Trong đó, bác có hỏi tôi về công việc và mức thu nhập. Tôi thật thà cho biết, mức lương hiện tại là 60 triệu đồng. Bác khen: "Con chắc phải chăm chỉ lắm mới có thu nhập tốt như vậy".

Một câu hỏi của mẹ bạn trai khiến tôi hơi sững người: "5 năm đi làm con tiết kiệm được nhiều chưa?". Tôi suy nghĩ một chút nhưng vẫn thật thà trả lời: "Con nghĩ tuổi trẻ cần nhiều trải nghiệm nên những năm qua con dành tiền đi học, đi du lịch để biết đây biết đó. Con cũng mới có khoảng 300 triệu tiền tiết kiệm thôi ạ".

Tôi thấy buổi gặp khá ổn. Thậm chí trở về nhà tôi còn dành nhiều lời khen cho bạn trai và mẹ anh trước mặt bố mẹ mình.

Thế nhưng sau tối đó, bạn trai tôi liên lạc ít hơn. Có lúc tôi nhắn tin nhưng anh báo bận, tới nửa ngày sau mới trả lời.

Đêm qua, khi tôi đang chuẩn bị hành lý đi công tác, anh nhắn tin đến: "L. à, anh xin lỗi vì đột ngột gửi em tin nhắn này. Anh không biết phải nói ra sao nên chưa thể gọi điện hay gặp em trực tiếp. Anh nghĩ chúng ta không hợp nhau. Anh cần tìm một người phụ nữ của gia đình, biết vun vén và làm 'tay hòm chìa khóa'. Em còn trẻ con quá, chưa biết tiết kiệm, lo lắng cho tương lai. Điều này khiến mẹ anh rất băn khoăn".

Tôi đọc tin nhắn mà sửng sốt, không hiểu tại sao bạn trai lại nghĩ về mình như vậy. Tôi gọi điện nhưng anh không nghe máy. Tôi bực tức nhắn tin hỏi: "Anh và mẹ lấy cớ gì mà đánh giá em không biết tiết kiệm?".

Phải 30 phút sau, tôi mới nhận được hồi đáp: "Em làm lương tháng 60 triệu mà 5 năm mới tiết kiệm được vài trăm triệu. Như vậy rõ ràng là em chi tiêu quá phung phí. Như hôm trước, bữa ăn gia đình mà em cũng đặt nhà hàng 5 sao, gọi món ê hề, thanh toán mất hơn 3 triệu đồng. Mẹ anh thấy lãng phí quá. Không biết tiết kiệm thì làm bao nhiêu cũng hết em ạ".

Tôi không ngờ bạn trai mình vì mấy câu đánh giá của mẹ mà vội vàng nghe theo. Cách đối mặt vấn đề của anh thực sự khiến tôi thất vọng. Nhưng tôi không cam tâm chia tay như vậy. Chuyện tình cảm này cũng đã tốn khá nhiều thời gian của tôi. Tôi muốn "ba mặt một lời" nói rõ ràng mọi thứ.

Tôi có nên gặp gỡ họ lần nữa để dứt khoát không hay là cứ thế mà chia tay?

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền. Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.