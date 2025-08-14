Hạ tầng số kết nối cộng đồng

Với gần 900 hộ dân, hơn 3.200 nhân khẩu, Lương Xá bắt đầu triển khai mô hình “thôn thông minh” từ năm 2023. Hạ tầng công nghệ là nền tảng đầu tiên được xã ưu tiên sử dụng. Theo đó, hệ thống wifi miễn phí được lắp đặt tại nhà văn hóa, trở thành điểm hẹn quen thuộc của bà con. Tại đây, mọi người vừa trò chuyện, giao lưu, vừa có thể tra cứu tin tức thời sự, học hỏi kỹ thuật chăn nuôi – trồng trọt, cập nhật thị trường tiêu thụ.

“Có wifi miễn phí, chúng tôi không chỉ đến nhà văn hóa để sinh hoạt cộng đồng, mà còn tìm được rất nhiều thông tin hữu ích cho cuộc sống và sản xuất”, ông Dương Thành Công, người dân trong thôn chia sẻ.

Hệ thống camera an ninh được lắp đạt tại các tuyến đường trọng điểm.

Cùng với đó, hệ thống camera an ninh được lắp ở nhà văn hóa và những tuyến đường trọng điểm, kết nối trực tiếp với công an xã. Nhờ vậy, an ninh trật tự được đảm bảo, các tình huống phát sinh được xử lý nhanh chóng, chính xác.

Nếu như trước đây, cán bộ thôn phải đến từng nhà phát giấy mời họp, thông báo sự kiện, thì giờ đây chỉ cần vài thao tác trên Zalo hoặc Facebook, thông tin đã tới mọi người. Các cuộc họp, chương trình, phong trào thi đua đều được cập nhật tức thì; người dân có thể phản hồi, đóng góp ý kiến ngay lập tức.

Công tác báo cáo cũng gọn nhẹ hơn, hình ảnh, video hoạt động trong thôn được gửi trực tuyến lên xã, giúp UBND xã dễ dàng giám sát, điều hành. Hiệu quả công việc tăng rõ rệt, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian.

Không chỉ dừng ở hạ tầng thông tin, Lương Xá còn khuyến khích người dân ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Nhiều hộ đã biết sử dụng điện thoại thông minh để chụp ảnh sản phẩm, đăng bán nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ lên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.

Thanh toán không tiền mặt cũng trở thành thói quen mới. Chuyển khoản, quét mã QR diễn ra phổ biến, mang đến sự tiện lợi và minh bạch trong giao dịch.

Giữ vững bản sắc, nâng tầm diện mạo

Đi đôi với chuyển đổi số, Lương Xá vẫn đặc biệt chú trọng gìn giữ nếp sống văn hóa và môi trường xanh – sạch – đẹp. Các tuyến đường bê tông rực rỡ sắc hoa, hàng cây xanh được chăm sóc thường xuyên. Nhà văn hóa, trường học, trạm y tế, đình, chùa được tu sửa khang trang, vừa là điểm sinh hoạt cộng đồng, vừa là nét đẹp của quê hương.

Các phong trào như “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Khu dân cư ba không” được duy trì thường xuyên, khơi dậy tinh thần tự giác của người dân trong bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh.

Có thể nói, bước đầu triển khai mô hình “thôn thông minh” vì vậy Lương Xá cũng không tránh khỏi khó khăn. Nhiều người lớn tuổi chưa quen sử dụng thiết bị công nghệ, một số cán bộ thôn còn lúng túng khi quản lý nhóm trực tuyến. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ tận tình của tổ công nghệ cộng đồng, tinh thần học hỏi và cầu thị, những rào cản này đã nhanh chóng được tháo gỡ.

Sau hơn hai năm, Lương Xá đã chứng minh “thôn thông minh” không phải là khái niệm xa vời mà là giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng sống ở nông thôn. Người dân gắn kết hơn, thông tin thông suốt hơn, sản xuất và giao thương hiệu quả hơn.

Thời gian tới, thôn đặt mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động của tổ công nghệ cộng đồng, mở thêm các lớp tập huấn kỹ năng sử dụng thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin.

Đồng thời, Lương Xá sẽ phát triển mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, công nghệ xanh, tạo nền tảng vững chắc để trở thành nông thôn mới kiểu mẫu – nơi công nghệ và văn hóa cùng song hành, đưa quê hương tiến bước vững vàng trong kỷ nguyên mới.