Trước áp lực khắt khe từ hành lang pháp lý về an toàn thông tin và yêu cầu tối ưu hóa vận hành, việc xây dựng một môi trường lưu trữ, chia sẻ dữ liệu có kiểm soát ngay trên hạ tầng nội địa đang trở thành ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp Việt.

Áp lực quản trị dữ liệu trong kỷ nguyên tuân thủ

Năm 2026 đánh dấu bước ngoặt lớn trong công tác quản trị dữ liệu tại Việt Nam khi các văn bản pháp lý quan trọng như Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 chính thức đi vào cuộc sống, kết hợp cùng các quy định sẵn có tại Nghị định 53/2022/NĐ-CP. Việc lưu trữ các nhóm dữ liệu người dùng, dữ liệu phát sinh nội địa tại hệ thống máy chủ trong nước không còn dừng lại ở khuyến nghị, mà đã trở thành yêu cầu tuân thủ bắt buộc đối với nhiều tổ chức.

Tuy nhiên, bài toán thực tế tại các doanh nghiệp lại phức tạp hơn thế. Dữ liệu vận hành hằng ngày như hồ sơ, hợp đồng, báo cáo tài chính hay tài nguyên sáng tạo thường bị phân tán qua nhiều công cụ chat, email hoặc nền tảng lưu trữ cá nhân. Điều này không chỉ gây đứt gãy quy trình làm việc nhóm mà còn tiềm ẩn nguy cơ rò riri thông tin, mất kiểm soát phân quyền khi có sự thay đổi về nhân sự.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp không chỉ tìm kiếm một "ổ cứng đám mây" đơn thuần, mà cần một môi trường làm việc tập trung: vừa đảm bảo yếu tố chủ quyền dữ liệu nội địa, vừa hỗ trợ cộng tác linh hoạt nhưng vẫn giữ trọn quyền kiểm soát an toàn thông tin.

Giải pháp cộng tác và lưu trữ dữ liệu tập trung

Nhằm giải quyết triệt để điểm nghẽn giữa tính tuân thủ và hiệu suất vận hành, giải pháp VNPT Cloud Box mang đến phương thức tổ chức dữ liệu dạng văn phòng số tập trung, đưa mọi thao tác lưu trữ, phân quyền và làm việc nhóm về một hệ sinh thái thống nhất.

Thay vì phải trao đổi tài liệu rời rạc, VNPT Cloud Box cho phép nhân sự trực tiếp truy cập, tìm kiếm và khởi tạo, chỉnh sửa các định dạng văn bản Office (Word, Excel, PowerPoint) thời gian thực trên đa nền tảng từ máy tính đến thiết bị di động. Đội ngũ quản trị viên có thể chủ động quy định chi tiết quyền xem, tải về hoặc chỉnh sửa đối với từng phòng ban, dự án hoặc cá nhân cụ thể. Mọi lịch sử truy cập và biến động dữ liệu đều được ghi vết minh bạch, giúp tổ chức chủ động phòng ngừa các rủi ro mất an toàn thông tin từ bên trong.

Đặc biệt, giải pháp giải quyết tốt bài toán tối ưu chi phí cho các doanh nghiệp quy mô lớn nhờ mô hình ngân sách linh hoạt, giúp tổ chức dễ dàng mở rộng phạm vi sử dụng cho toàn bộ nhân sự mà không gặp áp lực tăng chi phí đột biến theo số lượng người dùng.

Đảm bảo chủ quyền số trên hạ tầng chuẩn quốc tế

Điểm tựa vững chắc giúp VNPT Cloud Box đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn thông tin chính là hệ thống hạ tầng phụ trợ phía sau. Toàn bộ dữ liệu của doanh nghiệp được lưu trữ 100% tại hệ thống Trung tâm dữ liệu (Data Center) đạt chuẩn quốc tế Uptime Tier III của VNPT trải dài trên toàn quốc.

Việc vận hành hoàn toàn trên hạ tầng nội địa giúp doanh nghiệp chủ động đáp ứng các quy định pháp lý về vị trí đặt dữ liệu tại Việt Nam, đồng thời tối ưu tốc độ truy xuất đường truyền trong nước và loại bỏ rủi ro gián đoạn dịch vụ từ các sự cố tuyến cáp quang biển quốc tế.

Đánh giá về vai trò của nền tảng trong bài toán quản trị hiện đại, ông Đinh Đức Hiếu, Trưởng phòng Công nghệ VNPT Cloud, chia sẻ: “Khi các yêu cầu kiểm soát dữ liệu ngày càng nâng cao, doanh nghiệp cần một giải pháp dung hòa được hai yếu tố: sự thuận tiện trong cộng tác hằng ngày của nhân sự và khả năng quản trị quyền truy cập chặt chẽ của tổ chức. VNPT Cloud Box được định hình để giúp doanh nghiệp xây dựng không gian làm việc an toàn, linh hoạt và chủ động ngay trên hạ tầng trong nước.”

Trong lộ trình chuyển đổi số bền vững, việc làm chủ hạ tầng lưu trữ và chuẩn hóa quy trình chia sẻ thông tin nội bộ chính là bước đi căn bản. Với nền tảng hạ tầng đạt chuẩn cùng tư duy thiết kế tối ưu cho trải nghiệm người dùng Việt, VNPT Cloud Box đóng vai trò là giải pháp nền tảng giúp các tổ chức bảo vệ tài sản dữ liệu và nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số.

(Nguồn: VNPT Cloud)