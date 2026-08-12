Ngày 5/8/2026, tại Hội nghị công bố Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 và Quyết định công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I, đại diện chủ đầu tư đã được UBND tỉnh Bắc Ninh trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện Dự án Khu nhà ở xã hội phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh.

Hội nghị công bố Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh

Quyết định được ban hành trên cơ sở các quy định của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai cùng các cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển nhà ở xã hội của Quốc hội và Chính phủ, tạo cơ sở pháp lý để dự án triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Văn bản Quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội phường Phương Liễu

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Bắc Ninh vừa được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I và công bố Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Đây được xem là những dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn mới của địa phương, tạo động lực cho việc mở rộng không gian đô thị, hoàn thiện hạ tầng và hình thành các khu dân cư đồng bộ trong tương lai.

Việc Bắc Ninh được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới của địa phương. Với tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa cao, cùng sức hút ngày càng lớn đối với doanh nghiệp, chuyên gia và người lao động, nhu cầu nhà ở tại Bắc Ninh tiếp tục gia tăng, đặc biệt ở phân khúc phù hợp với khả năng tài chính của đa số người dân.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, Công ty Cổ phần Tập đoàn Luxora xúc tiến triển khai Dự án Khu nhà ở xã hội phường Phương Liễu. Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên của doanh nghiệp, được phát triển trên nền tảng kinh nghiệm từ dự án căn hộ cao cấp Luxora Bắc Giang trước đó. Bước đi này đánh dấu sự mở rộng của Luxora sang phân khúc nhà ở xã hội, góp phần gia tăng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người dân và lực lượng lao động trong quá trình đô thị hóa của địa phương.

Theo quy hoạch, dự án Khu nhà ở xã hội phường Phương Liễu được triển khai trên diện tích khoảng 1,89 ha, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.553 tỷ đồng, cung cấp khoảng 828 căn hộ chung cư nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua và 345 căn hộ chung cư nhà ở thương mại để kinh doanh cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ. Dự án đánh dấu bước mở rộng của Luxora sang phân khúc nhà ở xã hội, phù hợp với định hướng phát triển năm 2026 của doanh nghiệp, tiếp tục triển khai các dự án hiện hữu và mở rộng quỹ đất tại những địa phương có tốc độ đô thị hóa cao.

Dự án Khu nhà ở xã hội phường Phương Liễu kỳ vọng góp phần gia tăng nguồn cung nhà ở cho địa phương, mở rộng cơ hội an cư cho người dân và người lao động, đồng thời đóng góp vào quá trình phát triển đô thị bền vững của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn mới.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Tập đoàn Luxora)