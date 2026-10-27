Giá một cốc cà phê tại nhiều quán tăng lên 80.000-90.000 đồng, thậm chí gần 100.000 đồng với những món đặc biệt. Chi phí đồ uống ngày càng cao khiến không ít khách quen cân nhắc.

Khảo sát thị trường cho thấy thời gian gần đây, một số thương hiệu cà phê Việt đã điều chỉnh giá bán. Tại phố Thái Hà, một quán cà phê được giới trẻ yêu thích, hiện bán nhiều món với giá 70.000-90.000 đồng/cốc. Với đồ uống cỡ lớn hoặc công thức đặc biệt, giá có thể gần 100.000 đồng.

Tương tự, một thương hiệu cà phê khác tại khu vực Hai Bà Trưng cũng vừa tăng giá. Một số món cà phê có giá trên 80.000 đồng/cốc. Nếu đổi sang sữa yến mạch, giá có thể vượt 90.000 đồng/cốc.

Cà phê Việt tại một số chuỗi cửa hàng có giá rất cao.

Điều khiến khách hàng băn khoăn không chỉ là giá tăng mà còn là chất lượng và trải nghiệm nhận được. Khi giá cà phê các quán trong nước tiệm cận các chuỗi quốc tế, người tiêu dùng bắt đầu so sánh kỹ hơn về hương vị, dung tích và dịch vụ.

Chị Hải, một khách hàng, cho biết cốc latte có giá 81.000 đồng. Nếu đổi sang sữa yến mạch, mức giá lên tới 91.000 đồng. Sau nhiều năm gắn bó, chị quyết định không tiếp tục uống tại quán vì cảm thấy mức giá không còn tương xứng với giá trị nhận được.

Anh Long, nhân viên văn phòng, cho rằng cà phê gần 100.000 đồng/cốc là mức giá cao đối với một thức uống hàng ngày. Nếu duy trì thói quen mua mỗi ngày, chi phí có thể lên tới vài triệu đồng mỗi tháng. Anh Long sẽ cân nhắc chuyển sang quán khác hoặc giảm tần suất mua.

Trước đây, nhiều người thường mặc định cà phê tại các chuỗi quốc tế có giá cao hơn quán Việt. Khi một số thương hiệu trong nước bán đồ uống với giá 80.000-99.000 đồng, khách hàng có thêm lý do để so sánh.

Các chuỗi cà phê trong nước có thể tạo dấu ấn bằng hạt cà phê, cách rang xay và công thức pha chế. Thương hiệu cà phê quốc tế có lợi thế về độ nhận diện, tính đồng nhất của sản phẩm và hệ thống cửa hàng.

Cân nhắc việc tăng giá

Chuyên gia Trần Khánh Minh Sơn nhận định việc các thương hiệu cà phê Việt phát triển thành chuỗi, mở rộng quy mô và xây dựng được chỗ đứng trên thị trường là tín hiệu tích cực. Điều này cho thấy doanh nghiệp nội địa có khả năng xây dựng thương hiệu, chuẩn hóa sản phẩm và cạnh tranh trong ngành F&B.

Các thương hiệu Việt hoàn toàn có thể định vị ở phân khúc cao cấp. Nhưng mức giá cao cần đi kèm sự khác biệt đủ rõ để khách hàng nhận thấy và sẵn sàng chi trả.

Khách hàng có thể sẵn sàng trả gần 100.000 đồng cho một cốc đồ uống nếu nhận thấy sự khác biệt về nguyên liệu, hương vị, kỹ thuật pha chế và chất lượng phục vụ. Ngược lại, nếu trải nghiệm không khác biệt đáng kể so với những lựa chọn rẻ hơn, mức giá cao sẽ khó thuyết phục họ duy trì thói quen tiêu dùng.

Bài toán của doanh nghiệp không đơn thuần là bán một cốc cà phê với giá bao nhiêu. Quan trọng hơn là mức giá đó có phù hợp với nhóm khách hàng mục tiêu hay không. Một bộ phận khách hàng sẵn sàng trả giá cao để đổi lấy trải nghiệm riêng biệt.

Với nhóm xem cà phê là thức uống hàng ngày, giá cả vẫn là yếu tố quan trọng. Nếu mức tăng vượt quá khả năng chi trả hoặc kỳ vọng về giá trị, họ có thể giảm tần suất mua, chuyển sang thương hiệu khác hoặc tự pha chế tại nhà.

Theo ông Sơn, chi phí mặt bằng, nhân sự, nguyên liệu và các khoản vận hành đều có thể tạo áp lực lên doanh nghiệp. Không phải mọi khoản chi phí tăng thêm đều có thể chuyển hoàn toàn sang giá bán.

Doanh nghiệp cũng cần phân biệt giữa việc tăng doanh thu trên mỗi đơn hàng và tăng trưởng bền vững. Tăng giá có thể cải thiện giá trị trung bình của mỗi hóa đơn. Nhưng nếu lượng khách giảm mạnh, doanh thu tổng thể chưa chắc tăng tương ứng.

Thay vì chỉ tăng giá đồng loạt, các thương hiệu có thể cân nhắc duy trì một số sản phẩm ở mức giá dễ tiếp cận, phát triển thêm lựa chọn phù hợp với nhiều ngân sách và làm rõ giá trị khác biệt của những dòng đồ uống cao cấp.