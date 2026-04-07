Vốn ngoại chuyển từ đầu cơ sang giá trị thực

Tại tọa đàm “Dòng vốn ngoại đổ bộ - Cơ hội cho bất động sản Việt Nam” diễn ra tại TP.HCM mới đây, nhiều chuyên gia nhận định sự thay đổi trong khẩu vị đầu tư toàn cầu đang mở ra cơ hội lớn cho thị trường Việt Nam, nhất là khi dòng tiền chuyển dịch sang các tài sản có giá trị thực.

Theo ông Ngô Thành Huấn, CEO FIDT, kinh tế thế giới đang bước vào giai đoạn “lệch pha”, khi một số nền kinh tế như Mỹ vẫn tăng trưởng, trong khi nhiều khu vực khác gặp khó khăn. Sự chênh lệch này buộc dòng vốn phải tái cấu trúc, tìm kiếm những thị trường cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Trong bức tranh đó, Việt Nam nổi lên nhờ nội lực ổn định, kiểm soát lạm phát tốt và định hướng tái cấu trúc kinh tế rõ ràng.

Đáng chú ý, dòng vốn ngoại hiện không còn mang tính đầu cơ ngắn hạn mà chuyển sang chiến lược dài hạn và chọn lọc hơn. Nhà đầu tư ưu tiên những dự án có khả năng vận hành thực, tạo dòng tiền bền vững.

Xu hướng này được phản ánh rõ qua dữ liệu thị trường. Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam Batdongsan.com.vn, cho biết từ năm 2023 đến nay, lượng tìm kiếm địa ốc Việt Nam của người nước ngoài tăng 28%. Trong đó, 40% tập trung vào TP.HCM, 22% vào Hà Nội và khoảng 15% vào các thành phố biển như Đà Nẵng, Nha Trang.

Ở trong nước, khẩu vị đầu tư cũng thay đổi lớn. Tỷ trọng tìm kiếm đất nền đã giảm mạnh, trong khi nhu cầu đối với các sản phẩm có pháp lý rõ ràng, do chủ đầu tư uy tín phát triển, gắn với hạ tầng và có khả năng khai thác dòng tiền ngày càng gia tăng.

Cùng quan điểm, ông Ngô Thành Huấn cho rằng các đại đô thị được quy hoạch bài bản, tích hợp tiện ích và kết nối hạ tầng đồng bộ đang trở thành “đích đến” của dòng vốn quốc tế. Đây là những mô hình vừa đáp ứng nhu cầu ở thực, vừa tạo ra giá trị dài hạn.

Ở góc độ nền tảng, ông Troy Griffiths, Phó Tổng Giám đốc Savills Việt Nam, nhấn mạnh ba yếu tố giúp Việt Nam gia tăng sức hút so với các thị trường trong khu vực. Trước hết là sự ổn định chính trị - yếu tố then chốt trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu nhiều bất định. Khi rủi ro gia tăng, dòng vốn có xu hướng tìm đến những thị trường an toàn.

Bên cạnh đó là năng lực quản trị và cải cách pháp lý ngày càng được cải thiện, giúp thị trường minh bạch hơn và tiệm cận chuẩn mực quốc tế, qua đó giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư nước ngoài.

Đặc biệt, đầu tư hạ tầng đang trở thành “đòn bẩy” chiến lược. Hệ thống cao tốc, sân bay và logistics liên vùng - nhất là tại khu vực phía Nam - đang mở ra các hành lang phát triển mới. Theo ông Griffiths, hạ tầng chính là chìa khóa khai mở tiềm năng bất động sản.

Ở góc nhìn vĩ mô, TS. Đinh Thế Hiển cho rằng những yếu tố tưởng như hạn chế như hạ tầng chưa hoàn thiện hay đô thị hóa chưa đạt đỉnh lại chính là dư địa tăng trưởng. Dự báo giai đoạn 2026 và các năm tiếp theo, GDP Việt Nam có thể duy trì mức 5-7%, một con số hấp dẫn trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn chững lại.

Cùng với đó, sự chuyển dịch từ gia công sang thu hút FDI và phát triển chuỗi cung ứng nội địa đang tạo nền tảng mới cho tăng trưởng. Các dự án hạ tầng trọng điểm như sân bay Long Thành hay hệ thống cao tốc không chỉ thúc đẩy kinh tế mà còn tạo lực đẩy trực tiếp cho thị trường bất động sản.

Một xu hướng đáng chú ý khác là sự nổi lên của bất động sản biển sở hữu lâu dài, vừa phục vụ nhu cầu an cư, vừa có giá trị nghỉ dưỡng, vừa vận hành khai thác dòng tiền. Theo ông Đỗ Trí Hiếu, đại diện VinaCapital, với hơn 21 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025 và dư địa du lịch còn lớn, Việt Nam hoàn toàn có thể hình thành những “điểm đến toàn cầu” như Dubai hay Singapore.

Không chỉ dừng ở vị trí hay quy mô, xu hướng đầu tư hiện nay còn gắn với tiêu chuẩn phát triển bền vững. Ông Stephen Higgins, Giám đốc Bộ phận Thị trường Vốn Cushman & Wakefield Nhật Bản, cho rằng các dự án đáp ứng tiêu chí ESG sẽ có lợi thế lớn trong việc thu hút dòng vốn quốc tế. Đây cũng là lý do các đại đô thị tích hợp, mật độ xây dựng thấp, chú trọng không gian sống đang trở thành “chuẩn mới”. “Hiện tại, không có nơi nào khác ở Châu Á thực hiện được một dự án như Vinhomes Green Paradise - siêu đô thị ESG++ ngay sát trung tâm một thành phố lớn hiện hữu, vì vậy đây là một cơ hội rất đặc biệt”, ông Stephen Higgins dẫn chứng, đồng thời so sánh siêu đô thị biển phía Nam TP.HCM với Marina Bay Sands ở Singapore và Palm Jumeirah (Dubai).

Ở góc nhìn nhà phát triển dự án, ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Kinh doanh miền Nam, phụ trách dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ - cho biết dự án có quy mô lên tới 2.870 ha, tương đương gần gấp 4 lần khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Không chỉ đơn thuần là một dự án nhà ở, đây được định hướng trở thành một đô thị biển quy mô lớn, đóng vai trò trung tâm kinh tế mới và điểm nhấn phát triển của TP.HCM.

Theo ông Tâm, sức hút của Cần Giờ đến từ nhiều yếu tố mang tính “độc bản”. Trước hết là vị trí hiếm có khi dự án sở hữu ba mặt giáp biển, trải dài hơn 13 km đường bờ biển và nằm cạnh khu rừng ngập mặn được UNESCO công nhận - lợi thế mà ngay cả các đô thị biển nổi tiếng như Dubai cũng không có.

Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng đang được đầu tư mạnh mẽ, nổi bật là tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ với vận tốc dự kiến 350 km/h, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM xuống khu vực này chỉ còn khoảng 13 phút. Cùng với đó là cầu vượt biển kết nối Vũng Tàu và mạng lưới cao tốc liên vùng gắn với sân bay Long Thành, mở rộng không gian phát triển và khả năng kết nối khu vực.

Ông Tâm cho rằng trong bối cảnh hiện nay, dòng vốn quốc tế vẫn đang tiếp tục tìm đến Việt Nam, trong khi nhà đầu tư trong nước cũng đứng trước nhiều cơ hội lựa chọn các dự án chất lượng, có quy hoạch bài bản và tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

(Nguồn: Vinhomes)